Ср, 15.08.2018
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Фото: неизвестный обматывает пленкой припаркованные машины

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Обмотанная пленкой Audi в Раквере.

ФОТО: Aarne Mäe

В понедельник вечером в Раквере возле заправки Neste можно было наблюдать необычную картину: припаркованный Audi был полностью обмотан пленкой, пишет Virumaa Teataja.

Видимо, речь идет о детских проказах, но в любом случае удивленный водитель без труда смог снять пленку и продолжить свой путь.

Вчера утром обмотанная пленкой машина стояла перед Раквереской поликлиникой, также автомобиль в пленке заметили и на улице Кундери.

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