Фото: неизвестный обматывает пленкой припаркованные машины

Rus.Postimees.eeЭстонияФото: неизвестный обматывает пленкой припаркованные машиныФото: неизвестный обматывает пленкой припаркованные машиныrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать15 августа 2018, 10:51Обмотанная пленкой Audi в Раквере.ФОТО: Aarne MäeВ понедельник вечером в Раквере возле заправки Neste можно было наблюдать необычную картину: припаркованный Audi был полностью обмотан пленкой, пишет Virumaa Teataja.Видимо, речь идет о детских проказах, но в любом случае удивленный водитель без труда смог снять пленку и продолжить свой путь.Вчера утром обмотанная пленкой машина стояла перед Раквереской поликлиникой, также автомобиль в пленке заметили и на улице Кундери.парковкапленкараквере