«Мы со стороны Министерства внутренних дел, конечно, это не согласуем. Это неслыханно, чтобы спасатели были должны заключать договоры и платить за воду, используемую в чрезвычайных ситуациях. Я не слышал ни о чем подобном нигде в мире», - сообщил Анвельт.

И водоканалы и сам Спасательный департамент понимают, что с вступлением в силу нового закона Спасательный департамент будет обязан начать платить водоканалам за использованные запасы воды, но министр окружающей среды Кийслер заверил, что все всё неправильно поняли и никто не будет требовать деньги у спасателей за воду для тушения пожаров: «Они невнимательно прочитали пояснительную записку, очень жаль. Но в ходе согласования можно четче прописать формулировки».

Как счет за парковку для полицейского автомобиля

Кийслер объяснил, что отправленный в министерства для согласования законопроект скорее говорит о том, что счета за воду, использованную Спасательным департаментом при тушении пожаров, будут солидарно распределяться между всеми потребителями водоканала. Это возможно так, что в договоре Спасательного департамента с водоканалом вписывается ноль евро, и счет идет на распределение между всеми потребителями.

Министр окружающей среды Сийм Кийслер. ФОТО: Tairo Lutter

Инициированный Министерством окружающей среды законопроект об общем запасе воды и канализации с конца июля проходит круг согласования, позавчера Анвельт первым из министров оставил его без согласования, срок принятия решения остальными девятью министерствами истекает завтра.

В отправленном в понедельник Кийслеру письме, Анвельт сравнил порядок выставления счетов за воду на тушение пожаров с взиманием платы за парковку с полицейских автомобилей, а позже в телефонном разговоре и с выставлением счета за работу, если человека пришлось вырезать из врезавшейся в дерево машины.

«Спасательные департамент не расходует взятую из пожарных гидрантов воду для тушения на себя, это делается для спасения жизни людей, имущества и окружающей среды. Поэтому нельзя Спасательному департаменту вменять в обязанность платить за эту воду водоканалам»,- написал он.

Бесплатная вода не предусмотрена

В законопроекте, отправленном Анвельту на подписание, который вызвал у него такое ощущение, указано так: «Взятие воды для тушения пожаров из пожарных гидрантов, находящихся в общей сети, регулируется договором об обслуживании между водоканалом и Спасательным департаментом, где в числе прочего указан порядок и плата за пользование услугами общего запаса воды и канализации». Это объясняет и отдельный пункт, в котором добавлено, что если назначенная водоканалом плата не покрывает нужные для оказания этой услуги расходы в полном объеме, не покрываемые договором расходы пропорционально отражаются в цене за услугу общего запаса воды и канализации.

Кийслер заверил Postimees, что это означает, что весь счет за использованную при тушении пожара воду идет на распределение между всеми потребителями, а прямые договоры между водоканалами и Спасательным департаментов нужны для того, чтобы у Спасательного департамента было больше информации о местах нахождения гидрантов, их состоянии и напоре воды. Как объяснил Спасательный департамент, сейчас договоры об использовании воды для тушения пожаров заключены между водоканалами и самоуправлениями.