В понедельник министр внутренних дел Андрес Анвельт (СДПЭ) не утвердил законопроект, касающийся использования воды во время борьбы с пожарами, поскольку считает, что министр окружающей среды Сийм Кийслер («Исамаа») хочет начать выставлять счета за использованную при тушениях воду Спасательному департаменту, пишет Postimees.
«Мы со стороны Министерства внутренних дел, конечно, это не согласуем. Это неслыханно, чтобы спасатели были должны заключать договоры и платить за воду, используемую в чрезвычайных ситуациях. Я не слышал ни о чем подобном нигде в мире», - сообщил Анвельт.
И водоканалы и сам Спасательный департамент понимают, что с вступлением в силу нового закона Спасательный департамент будет обязан начать платить водоканалам за использованные запасы воды, но министр окружающей среды Кийслер заверил, что все всё неправильно поняли и никто не будет требовать деньги у спасателей за воду для тушения пожаров: «Они невнимательно прочитали пояснительную записку, очень жаль. Но в ходе согласования можно четче прописать формулировки».
Как счет за парковку для полицейского автомобиля
Кийслер объяснил, что отправленный в министерства для согласования законопроект скорее говорит о том, что счета за воду, использованную Спасательным департаментом при тушении пожаров, будут солидарно распределяться между всеми потребителями водоканала. Это возможно так, что в договоре Спасательного департамента с водоканалом вписывается ноль евро, и счет идет на распределение между всеми потребителями.
Инициированный Министерством окружающей среды законопроект об общем запасе воды и канализации с конца июля проходит круг согласования, позавчера Анвельт первым из министров оставил его без согласования, срок принятия решения остальными девятью министерствами истекает завтра.
В отправленном в понедельник Кийслеру письме, Анвельт сравнил порядок выставления счетов за воду на тушение пожаров с взиманием платы за парковку с полицейских автомобилей, а позже в телефонном разговоре и с выставлением счета за работу, если человека пришлось вырезать из врезавшейся в дерево машины.
«Спасательные департамент не расходует взятую из пожарных гидрантов воду для тушения на себя, это делается для спасения жизни людей, имущества и окружающей среды. Поэтому нельзя Спасательному департаменту вменять в обязанность платить за эту воду водоканалам»,- написал он.
Бесплатная вода не предусмотрена
В законопроекте, отправленном Анвельту на подписание, который вызвал у него такое ощущение, указано так: «Взятие воды для тушения пожаров из пожарных гидрантов, находящихся в общей сети, регулируется договором об обслуживании между водоканалом и Спасательным департаментом, где в числе прочего указан порядок и плата за пользование услугами общего запаса воды и канализации». Это объясняет и отдельный пункт, в котором добавлено, что если назначенная водоканалом плата не покрывает нужные для оказания этой услуги расходы в полном объеме, не покрываемые договором расходы пропорционально отражаются в цене за услугу общего запаса воды и канализации.
Кийслер заверил Postimees, что это означает, что весь счет за использованную при тушении пожара воду идет на распределение между всеми потребителями, а прямые договоры между водоканалами и Спасательным департаментов нужны для того, чтобы у Спасательного департамента было больше информации о местах нахождения гидрантов, их состоянии и напоре воды. Как объяснил Спасательный департамент, сейчас договоры об использовании воды для тушения пожаров заключены между водоканалами и самоуправлениями.
Участвовавший в обсуждениях выработки законопроекта исполнительный директор Союза водоканалов Вахур Таркмеэс сказал, что это логично, что Спасательный департамент должен платить водоканалам за использованную воду, поскольку и они должны заниматься хозяйственной деятельностью и не могут ни одну услугу предложить бесплатно. Но заверил, что им без разницы, будут за воду платить самоуправления или Спасательный департамент, деньги в государственном бюджете для этого так и так нужно предусмотреть. И сейчас, по словам Тармеэса, по крайней мере, часть расходов на воду, используемую при тушении пожаров, добавляют в счета всех потребителей, но движение денег должно быть прозрачнее.