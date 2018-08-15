В Нарве неизбежно закрытие одной или двух школ

Соглашение о строительстве Нарвской госгимназии на улице Александра Пушкина к сентябрю 2022 года за деньги из госбюджета уже заключено, но оно увязывается еще и с ремонтом старого корпуса Кесклиннаской гимназии Нарвы. Это довоенное здание располагается в том же городском квартале, и после обновления они вместе с госгимназией составят новый архитектурный ансамбль.

Ремонт и переоснащение Кесклиннаской гимназии (с появлением госгимназии она переформируется из гимназии в основную школу) оцениваются в 6,1 миллиона евро, и большую часть этой суммы, а именно 5,2 миллиона (85%), самоуправление рассчитывает получить от государства.

Нарвское проектное предложение по строительству и оборудованию здания Кесклиннаской гимназии уже поддержано госпрограммой упорядочения сети основных школ в период 2014-2020 годов, реализуемой посредством фонда Innove. Однако присланным оттуда обязательным условием является принятие Нарвским горсобранием решения, что не позднее чем через пять лет после окончания проекта муниципальная образовательная инфраструктура Нарвы будет уменьшена по меньшей мере на 7000 квадратных метров.

Соответствующий проект решения о сокращении муниципальных образовательных площадей на указанную величину нарвские депутаты планируют рассмотреть 16 августа.

«Сокращение образовательной инфраструктуры, исходя из принимаемого обязательства, касается общеобразовательных школ, - комментирует завотделом культуры и образования Нарвской горуправы Виктория Лутус. - Если город примет на себя такое обязательство, то необходимо будет к 2027 году закрыть одну большую школу или две школы с меньшими площадями».

По прогнозам горуправы, к 2022 году количество учеников основной школы в Нарве может сократиться на 400 человек. С открытием государственной гимназии около 870 гимназистов из муниципальных гимназий перейдут учиться в государственную. «Вследствие этого количество учеников в муниципальных школах сократится примерно на 1270 человек, что превышает количество учеников любой большой школы города. Поэтому городу через несколько лет все равно пришлось бы решать проблему оптимизации школ», - считает Лутус.

Она полагает, что начать выбирать школы или школу для закрытия целесообразнее еще до открытия Нарвской госгимназии предположительно в 2022 году. Соответствующие проекты должен будет подготовить в горуправе отдел культуры и образования.

«При принятии решения надо будет исходить из условий, которые сложатся на тот момент: наполняемость школ, их расположение, статистика по рождаемости, состояние зданий - и других. Обсуждение каких-либо планов, связанных с оптимизацией инфраструктуры школ, должно пойти параллельно с очередным изменением программы развития сферы образования города», - сказала завотделом Виктория Лутус.