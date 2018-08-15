Аналитики предсказали случайную ядерную мировую войну

Как отмечает издание, раньше системы наблюдения и разведки мировых держав применялись лишь для отслеживания пусков ядерных баллистических ракет. В настоящее же время эти системы стали также использоваться для слежения за пусками неядерных боеголовок. Таким образом, эти системы могут случайно спутать использование ядерного и неядерного оружия, что приведет к соответствующему удару с другой стороны.

Кроме того, перечисленные страны специально запутывают своих оппонентов, размещая ядерное и неядерное оружие в одних и тех же местах. К примеру, Россия размещает свои подводные лодки, несущие баллистические ракеты с ядерными боеголовками, там же, где располагаются подлодки с обычным вооружением.

Еще одной причиной катастрофы может стать недостаток специализированных военных спутников наблюдения, а также снятие с вооружения устаревших систем наблюдения. К примеру, в США сейчас готовят лишь четыре спутника Advanced Extremely High Frequency (AEHF), которые полностью возьмут на себя задачу по наблюдению за пусками как ядерных, так и неядерных ракет, чего совершенно недостаточно в текущих условиях. При этом вскоре с вооружения будет снята американская система спутниковой связи Milstar.

National Interest считает, что для решения этой проблемы странам следовало бы разделить ядерное и неядерное вооружение либо создать специальные спутники, которые смогут отслеживать ядерные боеголовки, но не будут реагировать на обычные. Однако руководство стран вряд ли пойдет на это из-за больших финансовых затрат.

Ранее сотрудники университетов Мичигана и Теннесси в США выяснили, какое количество ядерных взрывов на Земле повлечет за собой необратимые последствия для всего человечества. Расчеты ученых показывают, что какой-либо из стран бессмысленно накапливать арсенал свыше 100 атомных боеголовок, так как даже при отсутствии ответного удара зачинщик нанесет себе недопустимый ущерб.

Например, если масштабный удар атомным оружием был бы нанесен по самой густонаселенной китайской территории, погибло бы 34 миллиона человек. Кроме того, такой удар приведет к наступлению ядерной зимы, поскольку поднятая взрывами в стратосферу сажа будет препятствовать попаданию солнечных лучей на поверхность Земли. Все это нанесет катастрофический ущерб сельскому хозяйству и обернется гибелью сотен миллионов людей по всему миру, так как большинство стран не смогут прокормить собственное население.