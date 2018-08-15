Картина дня: Суперкубок УЕФА, инцидент на железной дороге и тяжелое ДТП

Испанские мотивы: фанаты "Реала" и "Атлетико" готовятся к финалу Суперкубка

Сегодня Старый город говорит по-испански: фанаты "Реала" и "Атлетико", неспешно прогуливаясь по улицам Старого Таллинна, готовились к поединку за Суперкубок УЕФА. Ни особых песен, ни перекличек, ни, к счастью, конфликтов. Все проходит в дружелюбной атмосфере, с одним, конечно, условием: фанаты команд не братаются друг с другом. Дома, в Мадриде, их ждет настоящее противостояние. Читайте далее...

Как перед матчем УЕФА в Таллинне обманывают футбольных фанатов

Полиция предупреждает о новом виде мошенничества в связи с сегодняшним футбольным матчем на стадионе в Лиллекюла. Читайте далее...

Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Тарту: легковая машина столкнулась с микроавтобусом

Сегодня вечером произошло ДТП на шоссе Таллинн-Тарту в деревне Выыбу Ярваского уезда. Читайте далее...

Мошенничество в торговом центре попало на видео

Полиция просит помощи общественности в опознании человека, совершившего преступление. Читайте далее...

Знаменитый спа-отель в Пирита продали критику Путина

Мажоритарный акционер Tallink, компания AS Infortar, продала Pirita Spa Hotel фирме Purje Vara OÜ, пайщиком которой является политический беженец из России Сергей Колесников. Читайте далее...

Названа причина роста цен на дорожное страхование

По данным Фонда дорожного страхования (LKF), в первом полугодии нынешнего года произошло в общей сложности 17 750 случаев дорожного страхования, средний ущерб которых составил 1953 евро. Среднегодовой страховой взнос за дорожное страхование составляет 139 евро. Читайте далее...

Российские СМИ: африканская чума свиней в Эстонии — результат испытаний американского биологического оружия

Российские СМИ "установили" причину вспышки африканской чумы свиней в Эстонии: всему виной американцы! Эстонские эксперты крутят пальцем у виска. Читайте далее...

Тренировке мадридского "Атлетико" в Таллинне предшествовал неспортивный поступок

В то время, когда Диего Симеоне вместе с Диего Годином и Коке представляли "матрасников" на пресс-конференции УЕФА, на стадионе "Лиллекюла" произошло крайне неспортивное событие. Читайте далее...

В Йыхви 41-летняя женщина попала под поезд

Сегодня около восьми часов утра в Йыхви 41-летнюю женщину сбил направлявшийся из Нарвы в Таллинн пассажирский поезд. Читайте далее...

В Нарве неизбежно закрытие одной или двух школ

Городу Нарве, чтобы совместно с государством ремонтировать школы и строить госгимназию, уже сейчас надо взять на себя обязательство о закрытии одной или двух школ в течение ближайших восьми-девяти лет. Читайте далее...

Волкер: Путин ожидал, что реакция Запада на его действия на Украине будет незначительной

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что президент России Владимир Путин не ожидал, жесткой реакции Запада на его действия на Украине. Читайте далее...

Министры поспорили из-за счетов за воду