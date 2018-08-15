ФОТО: Digitark

Когда мы говорим об «умном» доме, это о означает, что он оснащен различными встроенными интеллектуальными решениями, которые наблюдают и управляют системами отопления, освещения, энергоснабжения и тому подобное, пишет техноблог Telia Digitark.

Как правило, такие системы интегрируются еще на этапе строительства, но это не обязательное условие. При помощи некоторых несложных решений вы можете сделать свое жилье более умным самостоятельно, совершив этим в хозяйстве небольшой технологический прорыв. Как это сделать и какие устройства использовать – об этом мы сейчас и расскажем.

Дверной видеозвонок

Обычный дверной звонок можно с легкостью заменить на устройство, выводящее видеоизображение. Например, Ring V2 выглядит как вполне обычный дверной звонок, но содержит встроенную камеру, позволяющую наблюдать за окружающей обстановкой.

Вы своевременно узнаете о незваном посетителе, что позволит отследить действия возможного злоумышленника

Изображение с камеры выводится на экран смартфона ее владельца, поэтому при звонке можно сразу посмотреть, кто стоит за дверью, а также пообщаться с посетителем через микродинамик. Звонок к тому же реагирует на движение, так что вы своевременно узнаете и о незваном посетителе, что даст возможность отследить действия возможного злоумышленника.