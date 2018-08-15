Nitrofert опасается новых пылевых облаков

После того, как перед Ивановым днем Nitrofert окутало маслянистое облако пыли, предприятие обратилось в Министерство окружающей среды с просьбой принять меры для исключения повторения подобных ситуаций, пишет «Северное побережье».

По словам генерального директора Алексея Николаева, завод с августа 2013 года находится в режиме ожидания и производство там не ведется, но если бы завод 22 июня нынешнего года работал, то произошла бы аварийная остановка производственного процесса, которая причинила бы предприятию большой ущерб.

Николаев пояснил, что в процессе производства происходит большой забор наружного воздуха непосредственно на территории завода, а это значит, что пыль и сажа полностью или частично повредили бы катализаторы, что привело бы к аварийной остановке производства. Аварийная остановка продлилась бы вследствие необходимости замены катализаторов не менее полугода и принесла бы предприятию ущерб более чем в семь миллионов евро (цена новых катализаторов, запуск предприятия и восстановление нормального технологического режима, полугодовой простой вместе с расходами на рабочую силу).

«Мы можем предположить, что акционеры не согласились бы компенсировать эти расходы, вызванные загрязнением воздуха, и кто гарантирует, что после повторного запуска завода в работу такая ситуация не повторится?» - написал Николаев.

Из ответа завотделом организации окружающей среды Министерства окружающей среды Каупо Хейнма следует, что источник возникновения пыли и ответственного за случившееся установить невозможно - проблемная территория свалки промышленных отходов и полукокса состоит из шести образованных в разное время полукоксовых гор и золоотвала VKG Energia, и общая площадь территории равна 283,3 гектара.

Если бы пробу осевшей в помещениях Nitrofert маслянистой пыли взял аттестованный специалист и ее проанализировали в соответствии с требованиями, то результаты анализа помогли бы установить происхождение пыли и источник загрязнения, назвать ответственного за случившееся, составить программу деятельности и определить меры. Но поскольку пробу маслянистой пыли в помещениях предприятия взяли сами работники Nitrofert, то результаты анализа этих проб оказались бы сомнительными и легко оспариваемыми.

Министерство окружающей среды находит, что причиной возросшего пылевого загрязнения не могут быть трубы заводов Petroter, поскольку они оснащены эффективными пылеуловителями, которые регулярно контролируются.

О принадлежащих государству закрытых полукоксовых горах Каупо Хейнма сказал, что, судя по последнему осмотру, рост растительности на склонах происходит плохо. Причиной он назвал нынешние экстремальные погодные условия, отметив, что министерство ищет пути решения проблемы.

Сейчас оценивается влияние на окружающую среду объединения создаваемой на золоотвале VKG Energia Põhja SEJ новой свалки опасных отходов с государственной свалкой, а также внедрения нового способа закрытия свалки. По словам Каупо Хейнма, Министерство окружающей среды обратило внимание на то, что в отчете нужно точнее разъяснить, как происходит полив свалки.

В случае следующих пылевых загрязнений Хейнма советует предприятию вызывать на место Инспекцию окружающей среды, которая зафиксирует обстановку и при необходимости возьмет пробы на анализ.

«Собранные инспекцией доказательства уже проще использовать при разработке дальнейших мер», - утверждает госчиновник.

Инспекцию окружающей среды предприятие Nitrofert уже вызывало на место 25 июня, когда работники, придя на работу после праздников, обнаружили случившееся. Но инспекторы, побывавшие на месте, пробы там почему-то не взяли.