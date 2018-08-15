Билет за 100 евро оказался с сюрпризом: полиция предупреждает о мошенниках

Как стало известно Департаменту полиции и погранохраны, ставший жертвой мошенничества человек опубликовал в Facebook объявление, через которое с ним связался иностранный пользователь, который предложил ему билет на фестиваль за 100 евро.

Продавец был готов продать несколько билетов, но покупатель хотел сразу убедиться, что купленный билет действует. При попытки обменять билет на браслет покупатель выяснил, что на этот билет браслет уже приобретен.

«К сожалению, вчерашний случай стал не первым и, очевидно, будет не последним, когда человек, приобретая билет что называется с рук, становится жертвой мошенничества, - прокомментировал руководитель Пярнуского отделения полиции Андрес Синимери. – С такими историями сталкиваемся во время почти всех крупных фестивалей и Weekend - не исключение». Поэтому полиция рекомендует приобретать билеты только у официальных лиц, поскольку только так можно полностью избежать мошенничества.

Для того, чтобы не быть обманутым, Синимери рекомендует не терять бдительности даже после удачного приобретения билета на фестиваль, поскольку на таких мероприятиях немало ищущих легкой наживы.

«В прошлом году во время фестиваля мы столкнулись также с тем, что с людей за поездку на велотакси требовали невероятные суммы, - рассказывает руководитель Пярнуского отделения полиции. – Например, водитель велотакси у одной компании попросил более 230 евро за поездку от места проведения фестиваля до отеля Strand, до которого меньше двух километров».