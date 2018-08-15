Знаменитый спа-отель в Пирита продали критику Путина

Председатель правления и мажоритарный акционер Infortar Айн Ханшмидт сказал BNS, что договор о продаже был заключен в начале недели и активы перешли к новому владельцу. Он не стал называть стоимость сделки.

С 16 ноября оператором гостиницы станет фирма Танеля Вилба BRE Hotels, сообщившая, что Pirita Spa Hotel при посредстве Baltic Real Estate OÜ купила фирма Purje Vara OÜ.

Фирма принадлежит компании Rolan Investments OÜ, владельцами которой являются российский бизнесмен Сергей Колесников и Татьяна Филиппова. Колесников стал известен после того, как в 2010 году написал бывшему в то время президентом РФ Дмитрию Медведеву письмо, в котором заявил, что на берегу Черного моря для Владимира Путина строят грандиозную, стоящую сотни миллионов долларов виллу — так называемый путинский дворец.

Колесникову и Филипповой в том числе принадлежит доля расположенного по адресу Тартуское шоссе, 25, офисного здания Novira Plaza.

«Мы планируем превратить гостиницу в современный и инновационный центр досуга и развлечений, предлагающий яркие впечатления разным возрастным группам и группам интереса», - сообщил директор по продажам и маркетингу будущего оператора гостиницы BRE Hotels OÜ Тыну Стейнберг. По планам гостиница в ближайшее время пройдет основательное обновление.

Здание было построено к парусной регате олимпийских игр 1980 года, первых посетителей приняли во время предварившей Олимпийские игры Балтийской регаты. По словам Стейнберга, здание ценят за его местонахождение и историю, архитектуру и традиции, связывая его с историей спорта и мореплавания в Эстонии. В гостинице сохранят и будут развивать уже имеющиеся основные услуги, дополнив их лучшими инновационными решениями и привлекая соответствующих целям партнеров.