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Театральная студия Елены Скульской объявляет дополнительный набор

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Елена Скульская.

ФОТО: архив Елены Скульской

Театральная студия Елены Скульской в 2018/2019 году продолжит свою работу при поддержке горуправы Таллинна. По-прежнему помогает студии и Союз писателей Эстонии, в зале которого проходят занятия.

На счету студии такие спектакли, снискавшие любовь зрителей, как «Улица Бродского, кафе «Мандельштам» (режиссер Мария Шорстова), «Мышка-глупышка» (авторская работа Елены Скульской), «Заблудившийся трамвай» (режиссер Мария Шорстова), «Воробей и чудовище» (режиссер Мария Шорстова) и другие. Все представления являются непременными участниками Международного фестиваля HeadRead, некоторые постановки побывали с гастролями за рубежом, студенты заняты в концертах Международного фестиваля Дни Довлатова в Таллинне. Нынешним летом студенты «Поэтического содружества» участвовали в передачах Радио 4 «Литературный диксиленд» в качестве соведущих.

Елена Скульская в последние годы была руководителем целого ряда двуязычных театральных проектов, в которых были заняты известные профессиональные актеры как эстонских театров, так и Русского театра: «Читаем Довлатова» (режиссер Татьяна Космынина), спектакль по стихам Юхана Вийдинга (режиссер Татьяна Космынина), «Посадочный талон» (авторский спектакль Е. Скульской), «Баклан, Самсон и Далила» (авторский спектакль Е. Скульской) «Муха-Цокотуха» (коллективная работа совместно с артистами Русского театра) и прочих.

За время учебного года 2018/2019 студенты будут работать над спектаклем «Ромео и Джульетта Макбет», который планируется показать на фестивале HeadRead и Днях Довлатова в Таллинне, намеченных на 23-25 августа 2019 года.

В студию принимаются девушки и юноши в возрасте от 14 до 19 лет, для которых родным языком может быть как русский, так и эстонский. «Ромео и Джульетта Макбет» предполагает использование, как минимум, трех языков – русского, эстонского и английского. Занятия начнутся в сентябре 2018 года и будут проходить каждую субботу и воскресенье в зале Союза писателей до 25 августа 2019 года.

Студия ставит своей целью воспитание толерантных интеллигентных людей, осваивающих русскую, эстонскую и мировую культуру, историю мирового театра, постигающих поэтические тексты, законы их исполнения, основы стихосложения, основы поэтического перевода и многое другое.

Занятия бесплатные.

Обращаться по адресу: skulskaja@infonet.ee

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