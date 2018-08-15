Олег Сенцов. ФОТО: HO / AFP

Олег Сенцов должен самостоятельно обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании, сообщило управление президента России по обеспечению конституционных прав граждан в ответ на обращение матери украинского режиссера с просьбой о его помиловании.

Соответствующий документ оказался в распоряжении украинского телеканала «Громадское».

Олег Сенцов приговорен в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов на территории аннексированного Крыма. Сам он виновным себя не признает.

С середины мая он держит бессрочную голодовку, требуя освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем.

Его освобождения требовали многие известные люди, включая правозащитников и деятелей культуры.

«…в соответствии с Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации ...процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании, который обращается к президенту Российской Федерации в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание», - говорится в письме, полученном матерью Олега Сенцова.

Прошение о помиловании с другими материалами затем направляется в комиссию по вопросам помилования и главе субъекта федерации. При рассмотрении прошения учитываются в том числе ходатайства родственников, подчеркивается в ответе.

Окончательное решение принимает президент, отмечается в письме.

Также там говорится, что обращение матери Сенцова было направлено временно исполняющему обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа для использования при предварительном рассмотрении ходатайства о помиловании осужденного в случае его обращения.

9 августа пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил о получении администрацией главы президента письма от матери Сенцова с просьбой о его помиловании.

«Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает аутизмом. Им плохо без него», - написала она.

В мае 2016 года Владимир Путин подписал указ о помиловании украинской летчицы Надежды Савченко, которую затем обменяли на осужденных в Киеве российских военных Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Савченко, как и Сенцов, отказывалась просить российского президента о помиловании. Как сообщил тогда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, президент помиловал Савченко по просьбе вдов российских журналистов, погибших в Донбассе.

«Выглядит плохо»

Во вторник Сенцова в колонии в городе Лабытнанги посетила правозащитница Зоя Светова. Она сообщила, что украинский режиссер выглядит плохо.

Видеозапись с ее словами опубликовала журналистка Виктория Ивлева, которая написала в комментарии, что Сенцов находится в ясном сознании и не собирается отказываться от своих требований.

В начале августа двоюродная сестра украинского режиссера сообщила об ухудшении его состояния. По ее словам, он почти не встает и чувствует, что «конец близок».

«Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение. Спрашивает, интересуется ли кто-то еще его голодовкой, ему не передают писем, никаких!» - написала Наталья Каплан в «Фейсбуке».

В июне с просьбой о помиловании Сенцова к Путину обратился американский ПЕН-центр. Под обращением подписались американский писатель Джонатан Франзен, британский литератор Салман Рушди, музыкант и поэт Патти Смит, автор романа «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд и многие другие ведущие литераторы и деятели кино.

Тогда же о помиловании Сенцова попросили российские режиссеры Андрей Звягинцев, Павел Лунгин, Александр Сокуров и другие деятели культуры.

9 августа уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что получила фотографии Сенцова, сделанные с его личного согласия в колонии. Снимки были опубликованы на официальном сайте омбудсмена.

Олег Сенцов осужден в России на 20 лет заключения за подготовку терактов на территории Крыма, запланированных на 9 мая 2014 года, а также за организацию поджога офиса «Единой России». Сенцов себя виновным не признает.

14 мая он объявил голодовку с требованием освободить 64 украинских политических заключенных из российских тюрем. Себя он в этот список не включает и отказывается просить о помиловании.