Фото: эксперты предупредили о новых обрушениях тысяч мостов - им больше 60 лет, срок их службы истек

Все они были построены более 50 лет назад, их несущие конструкции ослабли и теперь нуждаются в серьезном ремонте.

Как отмечает Институт строительных технологий Научно-исследовательского совета Италии, в последние годы с тревожной регулярностью отмечалось разрушение итальянской дорожной инфраструктуры, причем общим в этой ситуации был ее возраст.

Множество мостов в Италии были построены более 50 лет назад, и к настоящему моменту уже истек срок их службы, предусмотренный техническими нормативами, так как они были построены с использованием устаревших технологий, используемых еще во время Второй мировой войны, сообщает итальянское агентство ANSA.

Чтобы избежать трагедий, аналогичных той, что произошла накануне в Генуе, CNR предлагает правительству принять для итальянской дорожной инфраструктуры новый "план Маршалла" по замене большинства старых итальянских мостов новыми со сроком службы в 100 лет (по аналогии с названием программы госсекретаря США Джорджа Маршалла по восстановлению экономики послевоенной Европы - прим. ред.).

CNR напоминает, что точно также в июле 2014 рухнул виадук Petrulla на трассе 626 между Раванузой и Ликатой (административный центр Агридженто).

Roba da @pdnetwork Viadotto Petrulla ss 626 Ravanusa-Licata dopo 18 mesi ... ma come fate a non provare vergogna? pic.twitter.com/Y9pA8Z7jN2 — Giuseppe (@peppand) January 31, 2016

А в октябре 2016 года рухнула эстакада в Анноне (провинция Лекко).

#ponte #annone Le immagini del crollo del cavalcavia della Milano-Lecco nell’ottobre 2016. Ora la catastrofe a Genova pic.twitter.com/uFm9nUJJnj — La Provincia Lecco (@laprovinciadilc) August 14, 2018

Il Tir precipita su due auto dopo il crollo del cavalcavia sulla statale ad Annone (Lecco)

e c'è un auto rimasta in bilico in alto a destra pic.twitter.com/jH3qjzoShE — donatobuc (@donatobuc) October 28, 2016

А в апреле 2017 года рухнул пролет моста на трассе Тангенциале.

Il viadotto crollato a Fossano (Cuneo) il 18 aprile 2017I



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14 agosto 2018 - 15:35



Dieci i ponti crollati in 5... https://t.co/P0mNi97grJ — Alessio Mameli (@galamay) August 15, 2018