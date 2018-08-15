Мошенничество в торговом центре попало на видео Помогите опознать преступника!
15 августа 2018, 16:32
Полиция просит помощи общественности в опознании человека, совершившего преступление.
Сотрудники Пярнуского полицейского участка просят помощи общественности в опознании человека на видео, который вечером 2 августа, находясь в торговом центре, расположенном на улице Папинийду в Пярну, попросил в пункте обмена валюты разменять ему купюры достоинством 500 и 200 евро на мелкие банкноты. Когда кассир считала деньги у прилавка, мужчина отвлек ее внимание и забрал 500 и 200 евро и часть разменных денег. Ущерб от мошенничества составил 650 евро. По факту произошедшего начато уголовное производство.
Полиция просит всех, кто узнал мужчину на видео, сообщить об этом по телефону 514 6377 или написать на электронный адрес rain.uibo@politsei.ee.