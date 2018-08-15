Мошенничество в торговом центре попало на видео

Сотрудники Пярнуского полицейского участка просят помощи общественности в опознании человека на видео, который вечером 2 августа, находясь в торговом центре, расположенном на улице Папинийду в Пярну, попросил в пункте обмена валюты разменять ему купюры достоинством 500 и 200 евро на мелкие банкноты. Когда кассир считала деньги у прилавка, мужчина отвлек ее внимание и забрал 500 и 200 евро и часть разменных денег. Ущерб от мошенничества составил 650 евро. По факту произошедшего начато уголовное производство.