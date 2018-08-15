Фото: как перед матчем УЕФА в Таллинне обманывают футбольных фанатов
15 августа 2018, 16:48
Полиция предупреждает о новом виде мошенничества в связи с сегодняшним футбольным матчем на стадионе в Лиллекюла.
Любителям футбола в преддверии встречи суперкубка УЕФА в Таллинне предлагают поддельный товар с логотипами клубов "Реал Мадрид" и "Атлетико".
В полицию поступило несколько сообщений о том, что сегодня в центре Таллинна продают шарфы, шапки, кружки, брелоки и другие поддельные сувениры с логотипами клубов.
Официальные сувениры клубов можно купить только в официальном пункте продажи на площади Вабадузе и в фан-зоне стадиона Лиллекюла. Полицейские уже задержали пять продавцов поддельных товаров. Будьте внимательны и не станьте жертвой мошенничества!