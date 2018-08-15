Фото: как перед матчем УЕФА в Таллинне обманывают футбольных фанатов

Любителям футбола в преддверии встречи суперкубка УЕФА в Таллинне предлагают поддельный товар с логотипами клубов "Реал Мадрид" и "Атлетико".

В полицию поступило несколько сообщений о том, что сегодня в центре Таллинна продают шарфы, шапки, кружки, брелоки и другие поддельные сувениры с логотипами клубов.