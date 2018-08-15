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  • Фото: как перед матчем УЕФА в Таллинне обманывают футбольных фанатов

Фото: как перед матчем УЕФА в Таллинне обманывают футбольных фанатов

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Поддельные сувениры с логотипами клубов.

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

Полиция предупреждает о новом виде мошенничества в связи с сегодняшним футбольным матчем на стадионе в Лиллекюла.

Любителям футбола в преддверии встречи суперкубка УЕФА в Таллинне предлагают поддельный товар с логотипами клубов "Реал Мадрид" и "Атлетико".

В полицию поступило несколько сообщений о том, что сегодня в центре Таллинна продают шарфы, шапки, кружки, брелоки и другие поддельные сувениры с логотипами клубов.

Официальные сувениры клубов можно купить только в официальном пункте продажи на площади Вабадузе и в фан-зоне стадиона Лиллекюла. Полицейские уже задержали пять продавцов поддельных товаров. Будьте внимательны и не станьте жертвой мошенничества!

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