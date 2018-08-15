Для работы в финской аутлет-деревне не хватает продавцов

В деревне, разместившейся в Виролахти, что неподалеку от Ваалимаа, открывается порядка 60 торговых точек, из которых две трети намереваются распахнуть свои двери уже в декабре. Первая в Финляндии аутлет-деревня нуждается как минимум в 400 работниках, пишет Yle. Магазины, торгующие международными брендами, одеждой, электроникой и товарами для дома, ищут продавцов, которые на разных языках смогут обслуживать иностранных клиентов.

«В аутлет-деревне хотят превратить шопинг в положительные впечатления, в эмоции. Поэтому продавцы должны быть искренне заинтересованы в людях и уметь не только рассказывать о товарах, но также поддерживать разговор с самыми разными клиентами», - комментирует исполнительный директор агентства по найму персонала Protem Манне Тиенсуу.

Большинство вакансий в деревне предполагают полную трудовую занятость. Также магазины нанимают временных работников на вечернюю работу и в выходные.