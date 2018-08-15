При крушении на Ниле утонуло более 20 детей

Rus.Postimees.eeЗа рубежомПри крушении на Ниле утонуло более 20 детейПри крушении на Ниле утонуло более 20 детейrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать15 августа 2018, 17:31Свеча. Иллюстративное фото.ФОТО: Internet.Сегодня не менее 22 школьников и одна взрослая женщина утонули после того, как на Ниле ко дну пошла лодка, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местное агентство СУНА.Всего в деревянной лодке находились более 40 детей.Инцидент произошел на реке Нил в 750 км к северу от Хартума."Происшествие связано с поломкой мотора из-за сильного течения", - отмечается в сообщении.Агентство уточняет, что тела погибших пока не обнаружены.детикрушениелодканилсудан