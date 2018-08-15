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При крушении на Ниле утонуло более 20 детей

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Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Internet.

Сегодня не менее 22 школьников и одна взрослая женщина утонули после того, как на Ниле ко дну пошла лодка, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местное агентство СУНА.

Всего в деревянной лодке находились более 40 детей.

Инцидент произошел на реке Нил в 750 км к северу от Хартума.

"Происшествие связано с поломкой мотора из-за сильного течения", - отмечается в сообщении.

Агентство уточняет, что тела погибших пока не обнаружены.

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