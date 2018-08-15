Яна Тоом: договорились - глава горсобрания Нарвы будет не из числа подозреваемых

Накануне сессии городского собрания, которая состоится 16 августа, в Нарве прошла встреча правления округа Центристской партии, где обсуждали ультиматум премьер-министра и главы Центристской партии Юри Ратаса о том, что подозреваемые в коррупции депутаты должны покинут городское собрание.
Как сказала RusERR руководитель Нарвского округа Центристской партии Яна Тоом, утром (15 августа) была одна договоренность, вечером эмоции возобладали - нарвские центристы навстречу центральному правлению партии не пойдут.
"Никто ниоткуда уходить не собирается. Единственно, о чем договорились, кандидатура от Центристской партии на место председателя городского собрания будет не из числа подозреваемых".
Как это примет центральное правление партии, Яна Тоом не знает.