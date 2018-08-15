В увеселительном заведении агрессивная компания избила охранника
15 августа 2018, 19:49
В прошедшую субботу в Пярну группа молодых людей избила охранника в увеселительном заведении на улице Рюйтли, пишет Pärnu Postimees.
14 августа было начато уголовное производство по факту грубого нарушения общественного порядка, совершенного 11 августа. Четыре молодых человека, личности которых до сих пор не установлены, избили охранника.
Нарушение общественного порядка с применением силы, совершенное в группе в отношении лица, обеспечивающего правопорядок, карается денежным штрафом либо тюремным заключением на срок до пяти лет.