Чт, 16.08.2018
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Теракт в учебном заведении в Кабуле: 48 погибших, десятки раненых

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Теракт в Кабуле.

ФОТО: - / AFP

В результате взрыва в учебном заведении Mawoud Academy в Кабуле погибли 48 человек, 67 получили ранения. Об этом сообщает TOLO News со ссылкой на Минздрав Афганистана. Взрыв произошел в аудитории, где находилось около 100 учащихся, передает РБК.

Как уточняет телеканал 1TV со ссылкой на МВД, взрыв осуществил террорист-смертник, который вошел в учреждение под видом студента.

Террористические группировки пока не взяли на себя ответственность за произошедшее. Террористическая группировка «Талибан» заявила о своей непричастности.

3 августа террористы напали на шиитскую мечеть в городе Гардез в Афганистане. Сначала нападавшие открыли стрельбу, а затем привели в действие взрывное устройство. При атаке погибли по меньшей мере 30 человек, еще более 100 получили ранения. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

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