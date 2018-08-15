Теракт в учебном заведении в Кабуле: 48 погибших, десятки раненых

Как уточняет телеканал 1TV со ссылкой на МВД, взрыв осуществил террорист-смертник, который вошел в учреждение под видом студента.

Террористические группировки пока не взяли на себя ответственность за произошедшее. Террористическая группировка «Талибан» заявила о своей непричастности.

3 августа террористы напали на шиитскую мечеть в городе Гардез в Афганистане. Сначала нападавшие открыли стрельбу, а затем привели в действие взрывное устройство. При атаке погибли по меньшей мере 30 человек, еще более 100 получили ранения. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».