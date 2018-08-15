A view of the Morandi highway bridge that collapsed in Genoa, northern Italy, Wednesday, Aug. 15, 2018. A large section of the bridge collapsed over an industrial area in the Italian city of Genova during a sudden and violent storm, leaving vehicles crushed in rubble below. (AP Photo/Antonio Calanni) ФОТО: Antonio Calanni / AP

Фотография грузовика сети супермаркетов Basko, застывшего над пропастью на уцелевшем пролете рухнувшего моста Моранди в Генуе, облетела новостные агентства. Шофер этого грузовика стал не единственным, кто находился на мосту и выжил.

"Водитель в порядке, но в состоянии шока, - сообщил работодатель Джорджио Вентуроли, генеральный менеджер Basko. - По этой дороге наши фургоны ездят каждый день: это очень оживленный участок, но мало кто рискует передвигаться здесь с высокой скоростью. Возможно, по этой причине шофер успел затормозить".

Другому водителю грузовика повезло меньше - он упал с моста вместе с машиной, но выжил, отделавшись незначительными повреждениями. "Я услышал грохот, пролетел метров десять, затем почувствовал удар и больше ничего не помню. Думаю, то, что я остался в живых - чудо" - рассказывает шофер.

Crazy to know Domenico Criscito was driving on the bridge just a few minutes before the bridge collapsed. #GenuaBridge pic.twitter.com/URAyXDJvl7 — Barca Addiction (@BarcaAddiction) 15 августа 2018 г.

Футболист генуэзского клуба "Дженоа", а в недавнем прошлом - игрок питерского "Зенита" Доминико Кришито проезжал по мосту Моранди за 10 минут до его обрушения. В своем "Инстаграме" спортсмен опубликовал видео, снятое из его автомобиля, на котором видно, как Кришито пробирается на машине, в которой он вез своего маленького сына, через плотную стену дождя.

"Невозможно представить, чтобы мост, по которому проходит автомагистраль, вот так взял и рухнул! Это невозможно!" - написал Кришито.

"Мы должны что-то сделать - из-за таких вещей люди бегут из этой страны! Нам нужна безопасность, нужен кто-то способный что-то изменить! То, что случилось, просто отвратительно!"

Поразительно, но Кришито был не единственным футболистом, оказавшимся в те минуты на мосту Моранди. Бывший профессиональный вратарь, 33-летний Давиде Капелло, который выступал за клуб "Кальяри" в итальянской серии А, а сейчас работает пожарным, проезжал по мосту в момент крушения и сумел выжить, побывав в эпицентре катастрофы.

"Я увидел, как дорога передо мной уходит вниз, и почувствовал, что падаю. Мне удалось выбраться из машины, которая застряла в обломках пилона - не понимаю, как она не разбилась всмятку - и спуститься вниз. Все это напоминала кадры типичного фильма-катастрофы. У меня ни царапины! Я был уверен, что все плохо кончится, но, слава Богу, я выжил и теперь могу рассказать вам эту историю!"

Еще один очевидец аварии Алессандро рассказывает: "Я стоял внизу в пробке под проливным дождем, как вдруг мост начал падать. Он рушился так, как будто был сделан из бумаги - невероятно быстро. Вместе с ним вниз падали машины - впечатляющее зрелище - вы бы не поверили своим глазам! Я запаниковал и побежал".

Несколько минут отделяли от катастрофы белорусскую туристку Карину Корнееву, возвращавшуюся с подругой во Францию после уик-энда в Италии - но сначала девушки даже не поняли масштаба опасности.

"Во вторник мы возвращались во Францию, но на одной из развязок трассы свернули не туда, и пришлось сделать петлю километров 40", - рассказала Карина Русской службе Би-би-си. - Когда приехали к развязке перед мостом, там была пробка около 300 метров. Мы думали, что все стоит из-за ливня".

"Уже на подъезде к Франции подруге местные друзья начали писать и спрашивать, нормально ли все у нас - мы подумали, что они имеют в виду дождь и затопление дорог. Только под Ниццей мы узнали, что случилось на самом деле - оказалось, что это тот самый мост, куда мы не попали! Конечно, сразу был шок, начали родным писать, что у нас все нормально. Я даже не могу описать это состояние, если честно".

30-летняя Сильвия Реветти остановилась в пробке, не доехав несколько метров до моста. "Мы стояли в тоннеле пока машины спасателей проталкивались вперед. Потом нас стали разворачивать одного за другим и выводить из тоннеля. Пока мы стояли, мимо по тоннелю пробегали люди, рассказавшие, что видели, как рухнула одна из опор моста, а за ней обрушился весь мост".