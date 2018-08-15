Чт, 16.08.2018
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Профессор ТТУ: мосты в Эстонии в отличном состоянии, они выдержат и 60-тонный танк

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При обрушении моста в Италии погибли десятки людей.

ФОТО: AFP / Scanpix

За техническим состоянием мостов в Эстонии осуществляется строгий надзор, и они находятся в очень хорошем состоянии, которое позволит им без проблемы выдержать даже вес основного боевого танка, - об этом в среду заявил "Актуальной камере" профессор Таллиннского Технического университета Юхан Иднурм, комментируя обрушение крупного моста в Генуе, при котором погибли десятки человек.

"Точную причину, из-за которой произошло обрушение, пока сложно назвать - это могло быть неудачное стечение обстоятельств, не обязательно это могла быть ошибка в проектировании, а мог и вправду быть некий нюанс в проекте моста, который дал знать о себе только спустя 50 лет, и который на ранней стадии было сложно обнаружить", - сказал ученый, которого цитирует Rus.err.

В Эстонии за внешний вид и прочность конструкции мостов и виадуков отвечают местные самоуправления и Департамент шоссейных дорог, два раза в год все мосты и виадуки проходят осмотр, а раз в 3-5 лет, по мере необходимости, проводятся работы по их обслуживанию. При должном уходе мосты могут простоять до ста лет, если регулярно устранять небольшие разрушения, которые вызывают вода, холод и жара.

Иднурм отмечает, что за мостами в Эстонии строго следят, и они находятся в очень хорошем состоянии - настолько хорошем, что они без проблем смогут выдержать 60-тонный танк.

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