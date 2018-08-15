Профессор ТТУ: мосты в Эстонии в отличном состоянии, они выдержат и 60-тонный танк

"Точную причину, из-за которой произошло обрушение, пока сложно назвать - это могло быть неудачное стечение обстоятельств, не обязательно это могла быть ошибка в проектировании, а мог и вправду быть некий нюанс в проекте моста, который дал знать о себе только спустя 50 лет, и который на ранней стадии было сложно обнаружить", - сказал ученый, которого цитирует Rus.err.

В Эстонии за внешний вид и прочность конструкции мостов и виадуков отвечают местные самоуправления и Департамент шоссейных дорог, два раза в год все мосты и виадуки проходят осмотр, а раз в 3-5 лет, по мере необходимости, проводятся работы по их обслуживанию. При должном уходе мосты могут простоять до ста лет, если регулярно устранять небольшие разрушения, которые вызывают вода, холод и жара.