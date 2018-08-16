Машина спасателей вылетела в кювет, пострадали два человека
16 августа 2018, 7:21
В среду вечером в Рапламаа ехавшая на вызов машина спасателей вылетела в кювет.
Инцидент произошел в 17.02 в волости Кохила на пятом километре дороги Кийса-Кохила. 26-летний водитель при выполнении оперативного выезда на машине Scania уступил дорогу ехавшей навстречу машине, но провалился в канаву из-за мягкой обочины.
Машина спасателей врезалась в дорожную трубу, по инерции подлетела в воздух и приземлилась на колеса в канаве.
Как сообщили в МВД, на скорой с места происшествия увезли 30-летнего и 39-летнего мужчину.