Машина спасателей вылетела в кювет, пострадали два человека

Инцидент произошел в 17.02 в волости Кохила на пятом километре дороги Кийса-Кохила. 26-летний водитель при выполнении оперативного выезда на машине Scania уступил дорогу ехавшей навстречу машине, но провалился в канаву из-за мягкой обочины.

Машина спасателей врезалась в дорожную трубу, по инерции подлетела в воздух и приземлилась на колеса в канаве.