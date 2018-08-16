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  • Машина спасателей вылетела в кювет, пострадали два человека

Машина спасателей вылетела в кювет, пострадали два человека

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Машина спасателей. Иллюстративное фото.

ФОТО: Madis Sinivee /

В среду вечером в Рапламаа ехавшая на вызов машина спасателей вылетела в кювет.

Инцидент произошел в 17.02 в волости Кохила на пятом километре дороги Кийса-Кохила. 26-летний водитель при выполнении оперативного выезда на машине Scania уступил дорогу ехавшей навстречу машине, но провалился в канаву из-за мягкой обочины.

Машина спасателей врезалась в дорожную трубу, по инерции подлетела в воздух и приземлилась на колеса в канаве.

Как сообщили в МВД, на скорой с места происшествия увезли 30-летнего и 39-летнего мужчину.

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