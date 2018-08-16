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В четверг полиция усилит наблюдение за дорожным движением в Южной Эстонии

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Полиция. Фото иллюстративное.

ФОТО: Ааво Меэкс

В четверг, 16 августа, полицейские патрули будет осуществлять усиленный контроль за соблюдением правил дорожного движения в Валгаском уезде, передает Rus.err.

Усиленное патрулирование будет осуществляться на шоссе Валга-Уулу, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны.

В начале августа ведомство сообщило о планах увеличить количество патрулей на дорогах из-за большого числа пострадавших и погибших в ДТП в этом году.

С начала года в ДТП в Эстонии погибли свыше 50 человек - больше, чем за весь 2017 год.

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