В Италии самолет зацепил провода: есть погибшие
16 августа 2018, 8:16
Два человека погибли во время крушения легкомоторного самолета в провинции Тревизо на севере Италии. Об этом в четверг, 16 августа, сообщает агентство ANSA.
Отмечается, что самолет во время взлета зацепил кабель высоковольтной линии электропередачи и рухнул на землю.
На месте падения самолета возник пожар, который был локализован силами прибывших на место пожарных.
Среди обломков самолета сотрудники экстренных служб обнаружили тела мужчины и женщины. Выясняются обстоятельства происшествия.
#15agosto #Cimadolmo #Treviso Piccolo aereo trancia un cavo elettrico e cade nel greto del Piave. Due vittime. È successo alle 19. Intervento @vvfveneto @SUEM_Veneto @_Carabinieri_ pic.twitter.com/D73uP9zN75— Tgr Rai Veneto (@TgrVeneto) 15 августа 2018 г.