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В Италии самолет зацепил провода: есть погибшие

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Место авиакатастрофы

ФОТО: twitter.com/TgrVeneto

Два человека погибли во время крушения легкомоторного самолета в провинции Тревизо на севере Италии. Об этом в четверг, 16 августа, сообщает агентство ANSA.

Отмечается, что самолет во время взлета зацепил кабель высоковольтной линии электропередачи и рухнул на землю.

На месте падения самолета возник пожар, который был локализован силами прибывших на место пожарных.

Среди обломков самолета сотрудники экстренных служб обнаружили тела мужчины и женщины. Выясняются обстоятельства происшествия.

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