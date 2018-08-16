IKEA анонсировала дату открытия в Латвии

"Сейчас идут последние дни до открытия магазина, и сегодня мы начинаем доставку жителям Риги и ее окрестностей каталога IKEA на латышском языке. С 30 августа ждем всех в самом большом магазине IKEA в странах Балтии", - сказала руководитель магазина Инга Филиппова.

Магазин находится на ул. Бикеру, 2, в Стопиньском крае. Его площадь составляет 34 500 квадратных метров. Здесь будут также ресторан IKEA на 450 мест, бистро и магазин шведских продуктов.

Общие инвестиции в создание в Латвии магазина IKEA составили более 50 млн евро.

Франшиза IKEA в Латвии принадлежит ООО "Paul Mason Properties", владелец которого управляет также магазинами IKEA в Литве и Исландии.