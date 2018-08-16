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Житель Эстонии откопал опасную находку

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Поле. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

В среду житель Тартумаа, вспахивая поле, обнаружил снаряд военного времени.

Опасное взрывное устройство было обнаружено в деревне Кяревере волости Тарту. Снаряд 76-мм калибра был обезврежен прибывшими на место саперами, сообщили в пресс-службе Лыунаского спасательного центра.

В Спасательном департаменте напоминают: чтобы не подвергать опасности себя и других, при обнаружении взрывного устройства или похожего на него предмета необходимо немедленно о нем сообщить по номеру 112. Самим передвигать или трогать снаряды запрещено.

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