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  • Счастливый Симеоне: "На трибуне было очень-очень холодно, но матч был отличный"

Счастливый Симеоне: "На трибуне было очень-очень холодно, но матч был отличный"

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Atletico's head coach Diego Simeone gestures during a training session at the Lillekula Stadium, a day ahead of UEFA Super Cup final soccer match between Real Madrid and Atletico Madrid in Tallinn, Estonia, Tuesday, Aug. 14, 2018. (AP Photo/Pavel Golovkin)

ФОТО: Pavel Golovkin / AP

Дисквалифицированный УЕФА тренер "Атлетико" Диего Симеоне на послематчевой пресс-конференции рассказал об эмоциях, связанных с победным финалом Суперкубка УЕФА, который "Атлетико" выиграл в дополнительное время у "Реала", передает sports.ru.

«Замены помогли нам. Они позволили нам быть выносливее. Корреа, Витоло, Хименес, Томас сыграли мощно. При счете 2:2 мы стали постоянно прибавлять.

У нас отличные игроки. Все, что нам нужно – чтобы все они были здоровы. Пока это так, у нас будет много шансов побеждать. Сегодня Томас во многом поменял игру.

«Реал» давно не проигрывал финалы еврокубков. У нас в финалах против «Реала» многое не так, как нам хотелось. В ЛЧ мы их так и не переиграли. Сегодня нам удалось победить. Это придает уверенности и сил. Сегодня нам можно порадоваться, но уже завтра будем думать об игре чемпионата с «Валенсией».

Счет 4:2 не говорит о другом стиле нашей игры по сравнению с прошлыми сезонами. Мы верны себе. Мы растем: у нас новый стадион, много молодых игроков, которые не хотят уходить, даже имея предложения от лучших клубов.

Два подряд поражения в финалах немного выбили меня, мне пришлось подумать о будущем. Но сейчас нельзя об этом думать. В футболе ты хорош, только если выиграл очередной матч.

Мы отлично начали матч, нам дал много сил быстрый гол Косты. Пенальти – самый странный момент игры. После этого матч снова стал равным. Но дальше мы играли лучше – важную роль сыграли замены.

Дисквалификация? Сегодня было очень холодно на трибуне. Из плюсов – только лучший обзор на все происходящее. Но контакт с командой и ассистентами теряется, когда ты не на скамейке», – сказал Симеоне.

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги считает, что команду "убил" третий мяч, который "Атлетико" провел в дополнительное время:

"Мы имели хорошие моменты, но этого было недостаточно. На мой взгляд, Бэйл сыграл очень хорошо. Нормально, что на этом этапе сезона он находится не в лучшей форме. Надеемся, что дальше он будет играть еще лучше. Мы проиграли, конечно, я расстроен. Мы пропустили четыре гола – это ненормально, так не должно быть. Третий гол подорвал нас, это было тяжелые эмоции. Мы очень хотели забить, но вместо этого пропустили еще один гол. На этом все закончилось."

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