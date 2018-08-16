Счастливый Симеоне: "На трибуне было очень-очень холодно, но матч был отличный"

«Замены помогли нам. Они позволили нам быть выносливее. Корреа, Витоло, Хименес, Томас сыграли мощно. При счете 2:2 мы стали постоянно прибавлять.

У нас отличные игроки. Все, что нам нужно – чтобы все они были здоровы. Пока это так, у нас будет много шансов побеждать. Сегодня Томас во многом поменял игру.

«Реал» давно не проигрывал финалы еврокубков. У нас в финалах против «Реала» многое не так, как нам хотелось. В ЛЧ мы их так и не переиграли. Сегодня нам удалось победить. Это придает уверенности и сил. Сегодня нам можно порадоваться, но уже завтра будем думать об игре чемпионата с «Валенсией».

Счет 4:2 не говорит о другом стиле нашей игры по сравнению с прошлыми сезонами. Мы верны себе. Мы растем: у нас новый стадион, много молодых игроков, которые не хотят уходить, даже имея предложения от лучших клубов.

Два подряд поражения в финалах немного выбили меня, мне пришлось подумать о будущем. Но сейчас нельзя об этом думать. В футболе ты хорош, только если выиграл очередной матч.

Мы отлично начали матч, нам дал много сил быстрый гол Косты. Пенальти – самый странный момент игры. После этого матч снова стал равным. Но дальше мы играли лучше – важную роль сыграли замены.

Дисквалификация? Сегодня было очень холодно на трибуне. Из плюсов – только лучший обзор на все происходящее. Но контакт с командой и ассистентами теряется, когда ты не на скамейке», – сказал Симеоне.

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги считает, что команду "убил" третий мяч, который "Атлетико" провел в дополнительное время: