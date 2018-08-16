Чем грозит неудачный репост в России, или Неприятности, о которых вы не догадываетесь

Случаи с молодыми жителями Барнаула Марией Мотузной и Даниилом Маркиным, которых пытаются привлечь к уголовной ответственности за сатирические картинки в интернете, высветили один момент, на который многие, кажется, не обратили должного внимания. Даниил и Мария еще не осуждены. Тем не менее, оба барнаульца уже внесены в "перечень террористов и экстремистов", как сокращенно называется специальный реестр Федеральной службы финансового мониторинга (Росфинмониторинг). Это уже несет за собой большие неприятности даже до начала суда.

Что такое реестр Росфинмониторинга, и почему о нем стоит знать

Росфинмониторинг уже несколько лет ведет специальный реестр, в который вносит людей и организации по подозрению в причастности к терроризму и экстремизму. Этот список быстро растет: если в 2013 году в нем числилось 2600 российских граждан, то сегодня уже - 8566.

В реестре соседствуют преступники типа Нурпаши Кулаева (теракт в бесланской школе) и 19-летний подросток из Барнаула Маркин, чья провинность, по всей видимости, заключается только в том, что у него в компьютере нашли картинку с героем сериала "Игры престолов" с надписью "Джон Сноу воскрес! Воистину воскрес!" и другие сатирические коллажи, или, как говорят, мемы.

Тем не менее, все члены реестра Росфинмониторинга в равной степени ограничены в правах, в частности, в доступе к собственным финансовым средствам. По закону о противодействии финансированию терроризма счета фигурантов списка блокируются. Это касается как традиционных банковских счетов, так и привязанных к ним электронных платежных средств, таких как Paypal или Яндекс.Деньги.

Блокировка счетов приносит новые проблемы

Блокирование счетов и попадание в "список террористов и экстремистов" кроет в себе новые проблемы: захочет ли работодатель иметь дело с кем-то, кого подозревают власти и кто фактически не может иметь зарплатную карту? А если даже он захочет продолжить сотрудничество, то вынужден дополнительно отчитываться перед государством за найм такого сотрудника.

Попадание в список грозит безработицей, карьерными трудностями и даже сложностями с поиском жилья: в реестр Росфинмониторинга может заглянуть каждый, а вот желание разбираться, почему вы туда попали, возникнет не у всех.