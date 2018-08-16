Пожарные спасли человека из загоревшегося в Нымме дома

В 2.03 в Центр тревоги поступило сообщение о загоревшемся на улице Вяэна жилом доме. К тому времени, когда спасатели прибыли на место, жилой дом 30x15 метров горел открытым пламенем, сообщил пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.