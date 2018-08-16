Пожарные спасли человека из загоревшегося в Нымме дома
16 августа 2018, 9:22
В ночь на четверг пожарные спасли человека из загоревшегося в таллиннском районе Нымме дома.
В 2.03 в Центр тревоги поступило сообщение о загоревшемся на улице Вяэна жилом доме. К тому времени, когда спасатели прибыли на место, жилой дом 30x15 метров горел открытым пламенем, сообщил пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.
Из здания эвакуировали одного человека, с которым все было в порядке, скорая помощь ему не потребовалась. Пожар ликвидировали к 4.12. Причины пожара установит следствие.