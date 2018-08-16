В ООН призвали Россию немедленно освободить Сенцова

Эксперты ООН призвали Россию немедленно освободить осужденного за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова, который 14 мая начал голодовку в колонии. Об этом сообщается на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
"Жизнь Сенцова находится в непосредственной опасности. Он объявил голодовку вслед за судебным разбирательством и приговором, которые не соответствуют нормам международного права. Мы призываем российские власти освободить его в срочном порядке без предварительных условий", - говорится в заявлении экспертов ООН, которое приводит Newsru.com.
Текст подписали спецдокладчик ООН по продвижению и защите права на свободу слова Дэвид Кей (США), спецлокладчик ООН по праву на физическое и психическое здоровье Дайнюс Пурас (Литва), а также спецдокладчик ООН по ситуации с правозащитниками Мишель Форст (Франция). В ООН отметили, что эксперты находятся в контакте с властями России по вопросу освобождения Сенцова.
Олег Сенцов голодает с 14 мая и, по словам адвоката, сестры и правозащитницы Зои Световой, посетившей его на днях, чувствует себя плохо. Однако сотрудники Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) утверждают, что состояние режиссера удовлетворительное. Ранее в поддержку режиссера высказался ряд иностранных деятелей культуры, а также президент Франции Эммануэль Макрон. После того, как прошение о помиловании подала мать Сенцова, в администрации президента заявили, что режиссер должен сделать это сам. Однако его сторонники полагают, что этого не произойдет.
В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. 14 мая режиссер, отбывающий срок в колонии "Белый медведь" в Лабытнанги в ЯНАО, объявил голодовку. Он требует освободить 64 украинских политзаключенных, отбывающих наказание в России, но при этом не просит снисхождения для себя лично.