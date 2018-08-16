В ООН призвали Россию немедленно освободить Сенцова

"Жизнь Сенцова находится в непосредственной опасности. Он объявил голодовку вслед за судебным разбирательством и приговором, которые не соответствуют нормам международного права. Мы призываем российские власти освободить его в срочном порядке без предварительных условий", - говорится в заявлении экспертов ООН, которое приводит Newsru.com.

Текст подписали спецдокладчик ООН по продвижению и защите права на свободу слова Дэвид Кей (США), спецлокладчик ООН по праву на физическое и психическое здоровье Дайнюс Пурас (Литва), а также спецдокладчик ООН по ситуации с правозащитниками Мишель Форст (Франция). В ООН отметили, что эксперты находятся в контакте с властями России по вопросу освобождения Сенцова.

Олег Сенцов голодает с 14 мая и, по словам адвоката, сестры и правозащитницы Зои Световой, посетившей его на днях, чувствует себя плохо. Однако сотрудники Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) утверждают, что состояние режиссера удовлетворительное. Ранее в поддержку режиссера высказался ряд иностранных деятелей культуры, а также президент Франции Эммануэль Макрон. После того, как прошение о помиловании подала мать Сенцова, в администрации президента заявили, что режиссер должен сделать это сам. Однако его сторонники полагают, что этого не произойдет.