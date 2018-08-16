По-уральски: Евгений Кузнецов поел из Кубка Стэнли пельменей

Есть такая традиция: каждый обладатель Кубка Стэнли получает на определенное время чашу в свое пользование. Кто-то, как Александр Овечкин, ест из кубка икру с друзьями, кто-то чипсы, а Евгений Кузнецов, привезя трофей на родину, в Челябинск поел из Кубка Стэнли уральских пельменей.