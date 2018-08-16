По-уральски: Евгений Кузнецов поел из Кубка Стэнли пельменей

Есть такая традиция: каждый обладатель Кубка Стэнли получает на определенное время чашу в свое пользование. Кто-то, как Александр Овечкин, ест из кубка икру с друзьями, кто-то чипсы, а Евгений Кузнецов, привезя трофей на родину, в Челябинск поел из Кубка Стэнли уральских пельменей.
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов поел пельменей из Кубка Стэнли.
Фотографии опубликовал хранитель кубка Фил Притчард, сопровождающий россиянина во время визита с трофеем в Челябинск.
«Лучший способ завершить вечер. Русский стиль. Традиционные пельмени из Кубка Стэнли», – написал Притчард в твиттере.
Nothing better than finishing off a night... Russian style. Traditional dumplings from the #stanleycup @Kuzya92 @NHL @Capitals @HockeyHallFame pic.twitter.com/VxPV5kpsyf— Philip Pritchard (@keeperofthecup) August 15, 2018