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  • По-уральски: Евгений Кузнецов поел из Кубка Стэнли пельменей

По-уральски: Евгений Кузнецов поел из Кубка Стэнли пельменей

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Евгений Кузнецов

ФОТО: Rob Carr/AFP

Есть такая традиция: каждый обладатель Кубка Стэнли получает на определенное время чашу в свое пользование. Кто-то, как Александр Овечкин, ест из кубка икру с друзьями, кто-то чипсы, а Евгений Кузнецов, привезя трофей на родину, в Челябинск поел из Кубка Стэнли уральских пельменей.

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов поел пельменей из Кубка Стэнли.

Фотографии опубликовал хранитель кубка Фил Притчард, сопровождающий россиянина во время визита с трофеем в Челябинск.

«Лучший способ завершить вечер. Русский стиль. Традиционные пельмени из Кубка Стэнли», – написал Притчард в твиттере.

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