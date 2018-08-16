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  • Приговор убийце 14-летней Дарьи вступил в силу

Приговор убийце 14-летней Дарьи вступил в силу

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Убитая 14-летняя Дарья.

ФОТО: Erakogu

Судебная система Эстонии поставила точку в уголовном деле 21-летнего Тоомаса Семыкина, признанного виновным в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи, обвинительный приговор вступил в законную силу: Семыкин проведет в тюрьме более 13 лет.

Как подтвердили корреспонденту портала rus.err.ee в Государственном суде, накануне высший судебный орган Эстонии не принял к рассмотрению кассационную жалобу защитника Семыкина, помощника присяжного адвоката Дениса Матвеева, настаивавшего на оправдании своего клиента, это означает, что вступило в законную силу решение суда нижестоящей инстанции, согласно которому Семыкин был признан виновным в убийстве.

Виновным в сокрытии убийства был признан 20-летний Алексей Бочтарёв, которого суд приговорил к двум годам условного заключения с трехлетним испытательным сроком.

Согласно обвинению, преступление было совершено 4 декабря 2015 года неподалеку от тропы здоровья в лесопарке на Ореховой горке, тело 14-летней Дарьи было обнаружено 9 декабря.

По словам ведущего прокурора Вируской окружной прокуратуры Маргуса Гросса, в ходе следствия судмедэкспертами было установлено, что смерть девочки наступила в результате удушья.

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