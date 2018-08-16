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Рухнувший мост в Генуе чуть не унес жизни двоих итальянских футболистов

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Genova kesklinnast läänes asunud Morandi sillal kulgenud A10 maanteel oli pidevalt tihe liiklus. Lõuna ajal toimunud varingu ajal oli sillal umbes 30 sõidukit.

ФОТО: Stefano Rellandini / Reuters

Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито, ныне выступающий за «Дженоа», рассказал, что проезжал по рухнувшему в Генуе мосту за 10 минут до катастрофы.

B Генуе обрушился автомобильный мост, погибли десятки человек — как те, кто упал с моста, так и люди, оказавшиеся под обломками. В министерстве транспорта Италии заявили о гибели как минимум 22 человек.

«Я пишу это послание всем, кто беспокоится за меня и мою семью. Мы в порядке, хотя мы и проезжали рухнувший мост за 10 минут до его разрушения.

Мои мысли с семьями жертв трагедии, невозможно, чтобы автомобильный мост рушился подобным образом. Мы должны что-то сделать с этой страной, люди уезжают из-за подобных вещей.

Мы должны чувствовать себя в безопасности, необходимо что-то сделать. Это отвратительно!» – написал Кришито в инстаграме.

Бывший вратарь «Кальяри» и юношеской сборной Италии по футболу Давиде Капелло оказался на мосту в Генуе при его обрушении. Об этом сообщает Lenta.ru.

«Сначала я услышал шум, а потом все рухнуло. Мой автомобиль провалился на 30 метров и застрял между колоннами и щебнем. Это невероятно, на мне даже нет царапин», — поделился эмоциями итальянец.

«Я часто проезжал по этому мосту, который является одним из самых загруженных в стране. Видел, как дорога буквально проваливалась передо мной. Понятия не имею, как мою машину не раздавило», — добавил он.

Капелло выступал за «Кальяри» с 2003 по 2005 год.

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