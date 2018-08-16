Самим нужен: Клаван остается в "Ливерпуле"

Переход Клавана в "Фенербахче" маловероятен по той причине, что "Фенер" вылетел из Лиги чемпионов, проиграв "Бенфике", и теперь примет участие в Лиге Европы, где премиальные в 3,5 раза меньше лигочемпионских. В такой ситуации и при более слабом уровне соперников в ЛЕ руководство "Фенербахче" не планирует усиление состава.

"Ливерпулю" же самому Клаван очень нужен: на данный момент Юрген Клопп располагает всего двумя здоровыми центрдефами: Виргилом ван Дайком и Джо Гомесом. Травмированы Деян Ловрен и Жоэль Матип.

В Англии трансферное окно закрылось вчера, а это значит, что до следующего окна, которое откроется в январе, "Ливерпулю" предстоит сыграть 27-29 игр, в которых Клаван может принять участие. Да, Клаван, не является основным защитником "Ливерпуля", но если травмы и дальше продолжат выкашивать оборонительные порядки мерсисайдцев, то Рагнар точно получит свой шанс. Если не на выход в основном составе, то, хотя бы, на выход со скамейки запасных.

Третий пункт: хоть лидеры турецкого чемпионата ("Галатасарай", "Бешикташ", "Фенербахче") являются хорошими, по европейским меркам, клубами, но уровень турецкого чемпионата довольно низок: в рейтинге еврокубков Турция занимает только десятое место, уступая и Украине, и России, не говоря уже об Англии, которая занимает второе место. Да и жизнь в Турции небезопасна, в отличии от Англии.