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Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном года

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(180518) -- TORONTO, May 18, 2018 (Xinhua) -- HUAWEI P20 Series smartphones are seen at the Eaton Centre in Toronto, Canada, May 17, 2018. The Chinese HUAWEI P20 Series smartphones are available for purchase with major mobile carriers in Canada starting Thursday. (Xinhua/Zou Zheng)(axy) (Photo by Xinhua/Sipa USA)

ФОТО: Xinhua / Xinhua/Sipa USA

Huawei P20 Pro удостоился звания «лучший смартфон» по версии Европейской ассоциации EISA. Среди достоинств гаджета жюри отметило дизайн, стеклянную отделку, качественный дисплей и тройную камеру устройства. Именно она ранее позволила аппарату стать лучшим камерофоном 2018 года по версии авторитетной комиссии Technical Image Press Association.

«Благодаря стеклянному корпусу, впечатляющему AMOLED-дисплею диагональю 6,1 дюйма с разрешением 1080x2240 пикселей и соотношением сторон 18:9, внушительному аккумулятору на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки и потрясающей тройной камере от Leica, Huawei P20 Pro стал самым передовым, инновационным и технически оснащенным смартфоном», — гласит вердикт комиссии, пишет 4pda.ru.

В состав EISA входят 55 наиболее авторитетных изданий, специализирующихся на потребительской электронике.

Официальная церемония награждения представителей компании состоится 31 августа на международной специализированной выставке IFA 2018 в Берлине. Продукция Huawei также получала награды EISA на протяжении последних шести лет.

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