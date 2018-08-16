Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном года

«Благодаря стеклянному корпусу, впечатляющему AMOLED-дисплею диагональю 6,1 дюйма с разрешением 1080x2240 пикселей и соотношением сторон 18:9, внушительному аккумулятору на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки и потрясающей тройной камере от Leica, Huawei P20 Pro стал самым передовым, инновационным и технически оснащенным смартфоном», — гласит вердикт комиссии, пишет 4pda.ru.