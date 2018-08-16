Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном года

Huawei P20 Pro удостоился звания «лучший смартфон» по версии Европейской ассоциации EISA. Среди достоинств гаджета жюри отметило дизайн, стеклянную отделку, качественный дисплей и тройную камеру устройства. Именно она ранее позволила аппарату стать лучшим камерофоном 2018 года по версии авторитетной комиссии Technical Image Press Association.
«Благодаря стеклянному корпусу, впечатляющему AMOLED-дисплею диагональю 6,1 дюйма с разрешением 1080x2240 пикселей и соотношением сторон 18:9, внушительному аккумулятору на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки и потрясающей тройной камере от Leica, Huawei P20 Pro стал самым передовым, инновационным и технически оснащенным смартфоном», — гласит вердикт комиссии, пишет 4pda.ru.
В состав EISA входят 55 наиболее авторитетных изданий, специализирующихся на потребительской электронике.
Официальная церемония награждения представителей компании состоится 31 августа на международной специализированной выставке IFA 2018 в Берлине. Продукция Huawei также получала награды EISA на протяжении последних шести лет.