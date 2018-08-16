Картина дня: исход центристов из партии, труп в машине и переход на постоянное летнее время

Видные нарвские центристы вышли из партии

Ряды Центристской партии покинули ее видные нарвские деятели, среди них - председатель фракции центристов в городском собрании Нарвы Алексей Воронов, зампред горсобрания Лариса Оленина и покинувший ряды представительного органа из-за вступившего в силу приговора по уголовному делу Александр Ефимов. Читать далее...

Приговор убийце 14-летней Дарьи вступил в силу

Государственный суд Эстонии поставил точку в уголовном деле 21-летнего Тоомаса Семыкина, признанного виновным в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи, обвинительный приговор вступил в законную силу: Семыкин проведет в тюрьме более 13 лет. Читать далее...

Запрет на ловлю не помог: берега Чудского озера по-прежнему усыпаны мертвой рыбой

Три недели назад на берег Чудского озера стало выносить мертвую рыбу, и конца этому не видно до сих пор. Введенный на десять дней запрет на ловлю снастями-ловушками ситуацию не изменил. Читать далее...

Новомодные такси ездят вне закона

У многих водителей такси, работающих через мобильные приложения, нет требующейся карты автомобиля, поэтому их машины застрахованы обычным образом. Страхование такси оказалось бы в четыре раза дороже, поскольку они в среднем в 4,2 раза, а мобильные таксисты - в пять раза чаще попадают в аварии. Читать далее...

Объявленная в розыск женщина найдена мертвой в своей машине

Вчера вечером в волости Пыхья-Сакала в ходе поисков на вертолете полицейские обнаружили легковой автомобиль разыскиваемой 68-летней Тийу. Владелица машины, которая находилась в ней же, к сожалению, была мертва. Читать далее...

В ДТП в Австралии погиб гражданин Эстонии: виновнику грозит 14 лет тюрьмы

В Австралии прокуратура Квисланда предъявила обвинение мужчине, который в апреле этого года спровоцировал ДТП, в котором погибли два человека, в том числе и гражданин Эстонии. Читать далее...

Не попадитесь! Полиция предупреждает о лжепереписчике населения

На странице Ээсмяэ в Facebook предупреждают о 50-летнем мужчине, который ходит по квартирам и представляется переписчиком населения. Читать далее...

Вице-мэр Тарту уходит в отставку

Вице-мэр Тарту по вопросам социальной сферы, реформистка Тийа Теппан в среду вечером подала мэру заявление об отставке. Ее последний рабочий день - 29 августа. Читать далее...

Комиссия решила: Эстония поддерживает переход на постоянное летнее время

Комиссия Рийгикогу по делам Евросоюза решила поддержать отказ от перевода часов, в комиссии одобрили переход на постоянное летнее время. Читать далее...

Вопрос читателя: может ли банк закрыть мой счет и снять с него сто евро?

«Чудесное сообщение обнаружил сегодня в самообслуживании банка Luminor: начиная с 28.07.2018 банк берет плату за закрытие счета в размере 100 евро, если этот счет был закрыт по инициативе банка. Выходит, банк имеет право принять решение закрыть мой счет (с основаниями или необоснованно) и с меня же снимет 100 евро, а в случае если денег на счете нет, то и подать в инкассо?», - задает вопрос читатель Rus.Postimees. Читать далее...

Эстонская бегунья-вундеркинд установила мировой рекорд