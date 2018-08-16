Картина дня: исход центристов из партии, труп в машине и переход на постоянное летнее время

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями четверга.
Видные нарвские центристы вышли из партии
Ряды Центристской партии покинули ее видные нарвские деятели, среди них - председатель фракции центристов в городском собрании Нарвы Алексей Воронов, зампред горсобрания Лариса Оленина и покинувший ряды представительного органа из-за вступившего в силу приговора по уголовному делу Александр Ефимов. Читать далее...
Приговор убийце 14-летней Дарьи вступил в силу
Государственный суд Эстонии поставил точку в уголовном деле 21-летнего Тоомаса Семыкина, признанного виновным в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи, обвинительный приговор вступил в законную силу: Семыкин проведет в тюрьме более 13 лет. Читать далее...
Запрет на ловлю не помог: берега Чудского озера по-прежнему усыпаны мертвой рыбой
Три недели назад на берег Чудского озера стало выносить мертвую рыбу, и конца этому не видно до сих пор. Введенный на десять дней запрет на ловлю снастями-ловушками ситуацию не изменил. Читать далее...
Новомодные такси ездят вне закона
У многих водителей такси, работающих через мобильные приложения, нет требующейся карты автомобиля, поэтому их машины застрахованы обычным образом. Страхование такси оказалось бы в четыре раза дороже, поскольку они в среднем в 4,2 раза, а мобильные таксисты - в пять раза чаще попадают в аварии. Читать далее...
Объявленная в розыск женщина найдена мертвой в своей машине
Вчера вечером в волости Пыхья-Сакала в ходе поисков на вертолете полицейские обнаружили легковой автомобиль разыскиваемой 68-летней Тийу. Владелица машины, которая находилась в ней же, к сожалению, была мертва. Читать далее...
В ДТП в Австралии погиб гражданин Эстонии: виновнику грозит 14 лет тюрьмы
В Австралии прокуратура Квисланда предъявила обвинение мужчине, который в апреле этого года спровоцировал ДТП, в котором погибли два человека, в том числе и гражданин Эстонии. Читать далее...
Не попадитесь! Полиция предупреждает о лжепереписчике населения
На странице Ээсмяэ в Facebook предупреждают о 50-летнем мужчине, который ходит по квартирам и представляется переписчиком населения. Читать далее...
Вице-мэр Тарту уходит в отставку
Вице-мэр Тарту по вопросам социальной сферы, реформистка Тийа Теппан в среду вечером подала мэру заявление об отставке. Ее последний рабочий день - 29 августа. Читать далее...
Комиссия решила: Эстония поддерживает переход на постоянное летнее время
Комиссия Рийгикогу по делам Евросоюза решила поддержать отказ от перевода часов, в комиссии одобрили переход на постоянное летнее время. Читать далее...
Вопрос читателя: может ли банк закрыть мой счет и снять с него сто евро?
«Чудесное сообщение обнаружил сегодня в самообслуживании банка Luminor: начиная с 28.07.2018 банк берет плату за закрытие счета в размере 100 евро, если этот счет был закрыт по инициативе банка. Выходит, банк имеет право принять решение закрыть мой счет (с основаниями или необоснованно) и с меня же снимет 100 евро, а в случае если денег на счете нет, то и подать в инкассо?», - задает вопрос читатель Rus.Postimees. Читать далее...
Эстонская бегунья-вундеркинд установила мировой рекорд
Луна-Александра Лагода установила в Тарту новый рекорд для 13-летних бегуний на дистанции 10000 метров. Читать далее...