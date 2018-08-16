Змеи, кошки и голуби: жители Эстонии развели зоопарк в съемной квартире (фото)

Союз защиты животных сообщает, что в июне они получили сообщение о том, что в съемной квартире на улице Кроонуайя животные содержатся в нечеловеческих условиях. В квартире предположительно находились четыре кошки, два зайца, девять голубей и три змеи.

Из-за летних отпусков проверка была отложена и в итоге проведена через несколько дней назад в сотрудничестве с Ветеринарно-пищевым департаментом.

Сотрудники Союза защиты животных рассказали, что при входе в квартиру они почувствовали неприятный запах. Везде царил жуткий беспорядок, а навстречу им вышел симпатичный белый кот.

Оказалось, что одна комната была отведена для животных: там стоял террариум с тремя змеями, рядом - две клетки с птицами, где в общей сложности находились десять голубей. Перед клетками с птицами свободно разгуливали два кота.

ФОТО: Eestimaa Loomakaitse Liit / Facebook

У птиц не было еды, у некоторых отсутствовали перья на шее. Клетки давно не чистили.

В маленьком, узком террариуме жили три большие змеи. Длина одной составляла 2-2,5 метра, другие – чуть меньше, но все равно весьма внушительных размеров. Возле террариума была одна грязная лампа, которая не горела.

Одна из стенок террариума держалась на честном слове. Заклеенное скотчем стекло начинало двигаться при легком прикосновении. Змеи довольно сильные и просто чудо, что никто из них еще не нажал на стекло и не выбрался на волю.

Если бы подобное произошло, комната моментально очистилась бы от животных. Первыми жертвами стали бы коты, но и голубям не стоило ждать пощады. Несколько квартирных окон были открытыми, поэтому подвергались угрозе и проживающие рядом дети и домашние животные (район Супилинн и Эмайыги).

Учитывая всю ситуацию, Тартуский приют животных забрал голубей, для них будут искать новый дом. Змеи нашли временный приют в Южной Эстонии, где они пробудут до тех пор, пока владелец не обеспечит им необходимые условия и найдет документы на них. «Время покажет, вернутся ли змеи к старому хозяину или будем искать для них новых хозяев», - уточнили в Союзе защиты животных.

Союз отметил, что им не хватает мест для передержки животных, чувствуется и нехватка добровльцев. Всех, у кого есть желание помочь Союзу защиты животных, призывают написать на адрес электронной почты info@loomakaitse.ee.