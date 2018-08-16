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  • Авиакомпания airBaltic будет обслуживать прямые рейсы из Таллинна в Малагу, Брюссель и Копенгаген

Авиакомпания airBaltic будет обслуживать прямые рейсы из Таллинна в Малагу, Брюссель и Копенгаген

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Самолет airBaltic. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Латвийская государственная авиакомпания airBaltic в июне следующего года начинает обслуживание прямых рейсов из Таллинна в Малагу, Брюссель и Копенгаген.

В этом году airBaltic открыла прямые рейсы Таллинн-Лондон, а с октября авиакомпания также будет обслуживать рейсы из Таллинна в Стокгольм и Осло. В 2019 году airBaltic будет обслуживать 12 исходящих из Таллинна маршрутов, сообщил председатель правления компании Мартин Гаусс.

Сейчас airBaltic обслуживает прямые рейсы из Таллинна в Ригу, Лондон, Берлин, Вену, Вильнюс, Амстердам и Париж, остальными маршрутами airBaltic можно пользоваться через Ригу.

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