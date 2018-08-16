Авиакомпания airBaltic будет обслуживать прямые рейсы из Таллинна в Малагу, Брюссель и Копенгаген

В этом году airBaltic открыла прямые рейсы Таллинн-Лондон, а с октября авиакомпания также будет обслуживать рейсы из Таллинна в Стокгольм и Осло. В 2019 году airBaltic будет обслуживать 12 исходящих из Таллинна маршрутов, сообщил председатель правления компании Мартин Гаусс.