Авиакомпания airBaltic будет обслуживать прямые рейсы из Таллинна в Малагу, Брюссель и Копенгаген
16 августа 2018, 15:10
Латвийская государственная авиакомпания airBaltic в июне следующего года начинает обслуживание прямых рейсов из Таллинна в Малагу, Брюссель и Копенгаген.
В этом году airBaltic открыла прямые рейсы Таллинн-Лондон, а с октября авиакомпания также будет обслуживать рейсы из Таллинна в Стокгольм и Осло. В 2019 году airBaltic будет обслуживать 12 исходящих из Таллинна маршрутов, сообщил председатель правления компании Мартин Гаусс.
Сейчас airBaltic обслуживает прямые рейсы из Таллинна в Ригу, Лондон, Берлин, Вену, Вильнюс, Амстердам и Париж, остальными маршрутами airBaltic можно пользоваться через Ригу.