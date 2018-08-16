Среди стран Балтии экспорт более всего вырос в Эстонии

В первой половине года экспорт Эстонии вырос на 10 процентов до 7 млрд евро, а импорт на 8 процентов до 8,1 млрд евро. Дефицит текущего счета составил 1,1 млрд евро, как и за тот же период прошлого года, сообщается в данных Eurostat.

В Латвии дефицит внешней торговли составил за тот же период 1,2 млрд евро, удержавшись на прошлогоднем уровне. При этом экспорт вырос на 9 процентов до 6,4 млрд евро, а импорт на 8 процентов до 7,6 млрд евро.

Дефицит Литвы за год вырос на 300 млн евро до 1,5 млрд евро. Экспорт вырос на 6 процентов до 13,4 млрд евро, а импорт на 8 процентов до 14,9 млрд евро.