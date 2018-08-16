Скоро появится первый э-каталог IKEA на эстонском языке

Рижская IKEA откроется 30 августа и руководитель по связям с общественностью предприятия в Балтии Рената Данте сказала ERR, что клиентами этого магазина, помимо латвийцев, они видят и гостей из Эстонии, из некоторых районов Литвы и даже России. То, как много будут делать покупок жители Эстонии, она не смогла спрогнозировать.