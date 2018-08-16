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Скоро появится первый э-каталог IKEA на эстонском языке

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ФОТО: Kuvatõmmis Läti IKEA kodulehelt.

В связи с открытием магазина в Риге шведской компании мебели и товаров для дома IKEA уже в конце лета появится первый электронный каталог на эстонском языке.

Рижская IKEA откроется 30 августа и руководитель по связям с общественностью предприятия в Балтии Рената Данте сказала ERR, что клиентами этого магазина, помимо латвийцев, они видят и гостей из Эстонии, из некоторых районов Литвы и даже России. То, как много будут делать покупок жители Эстонии, она не смогла спрогнозировать.

«Точные цифры сложно предсказать, поскольку это наш первый магазин в Латвии и впервые, когда IKEA так близко к Эстонии», - говорит она.

Данте уточнила, что в конце лета появится электронный каталог и на эстонском языке.

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