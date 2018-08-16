Скоро появится первый э-каталог IKEA на эстонском языке
16 августа 2018, 15:38
В связи с открытием магазина в Риге шведской компании мебели и товаров для дома IKEA уже в конце лета появится первый электронный каталог на эстонском языке.
Рижская IKEA откроется 30 августа и руководитель по связям с общественностью предприятия в Балтии Рената Данте сказала ERR, что клиентами этого магазина, помимо латвийцев, они видят и гостей из Эстонии, из некоторых районов Литвы и даже России. То, как много будут делать покупок жители Эстонии, она не смогла спрогнозировать.
«Точные цифры сложно предсказать, поскольку это наш первый магазин в Латвии и впервые, когда IKEA так близко к Эстонии», - говорит она.
Данте уточнила, что в конце лета появится электронный каталог и на эстонском языке.