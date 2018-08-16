Обрушение моста в Генуе: в ЕС отвергли обвинения Италии в недостаточном финансировании инфраструктуры страны

"Мы считаем, что пришло время прояснить некоторые моменты. В течение периода с 2014 по 2020 год Италия должна получить в общей сложности около 2,5 млрд евро из европейского бюджета на инвестиции в сетевую инфраструктуру, например, на автомобильные и железные дорогие", - сказал представитель Еврокомиссия Кристиан Спар.

Он добавил, что в апреле 2018 года Еврокомиссия одобрила инвестиционный план на развитие сети итальянских автомобильных дорог. План предполагает инвестиции в примерно 8,5 млрд, в том числе на развитие транспортной инфраструктуры в провинции Генуя.

Глава МВД Италии Маттео Сальвини ранее заявил, что происшествие с обрушением автомобильного моста указывает на важность увеличения инвестиций в сферу инфраструктуры. Он также предположил, что ограничения ЕС на выделение средств в рамках программы поддержки инфраструктуры Италии как страны-члена альянса могли оказать влияние на ситуацию с безопасностью таких сооружений, как обрушившийся мост.

Обрушение пролета моста в итальянском городе Генуя произошло днем 14 августа. Власти предполагают, что причиной обрушения 200-метрового пролета могло стать ослабление несущих конструкций.

Мост был построен в 1960-х. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.