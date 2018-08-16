Ратас: в Нарве все прошло как хотела партия

«В Нарве все прошло так, как и хотела наша партия. Мы хотели поддержать около 57 000 нарвитян, чтобы управление городом было прозрачным, честным и не коррумпированным», - подчеркнул Ратас.

По его словам, он и ранее говорил, что связанные с коррупцией люди не могут состоять в Центристской партии, и на данный момент они уже покинули партию. Ратас сказал, что если бы они сами не вышли из партии, их вынудили бы так поступить на заседании правления партии в пятницу.