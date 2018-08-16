Анвельт: у нас должна быть возможность сбивать на восточной границе дроны

«Для обнаружения всей незаконной деятельности и лиц, границу нужно на всем протяжении покрыть технической охраной. Это означает, что кроме классической технической охраны, нужно учесть, что участились контрабандные перевозки и при помощи дронов. Техническая охрана и воспрепятствование незаконной деятельности означает и то, что мы могли бы эти дроны, скажем так, сбивать и сами охранять при помощи таких дронов», - сказал Анвельт.

По его словам, весьма вероятно, что расходы на обслуживание восточной границы, которые согласно нынешним прогнозам составят 70 миллионов евро в год, в большей степени будут финансироваться из средств Европейского союза.

«Если мы посмотрим на прежнее финансирование из средств ЕС, то именно в случае расходов на обслуживание технических средств есть оптимизм, что это в большей степени будет осуществляться из иностранных средств», - сказал Анвельт на пресс-конференции правительства.

Правительство решило, что строительство восточной границы нужно учитывать как необходимость стратегических инвестиций Эстонии, а также считать его приоритетом при составлении позиций правительства в плане законопроекта постановления ЕС по бюджетному периоду союза в 2021-2028 годы: «Охрана границы получила поддержку от различных фондов Европейского союза на сумму в 37 миллионов евро за время заканчивающегося бюджетного периода».

Анвельт обратил внимание на то, что по сравнению с описание технического проекта, представленного кабинету министров весной, когда прогнозируемая цена составляла 188 миллионов евро, разговор не идет о каком-то изменении стоимости в строительстве восточной границы. По оценке Госимущества, строительство границы может обойтись в 250 миллионов евро, если годовой рост цен на строительство останется в пределах семи процентов.

Но он добавил, что если в экономике произойдет другая цикличность, то цена может и снизиться.

Министр подчеркнул, что в правительстве не было споров на тему: нужно ли строить границу или нет. Скорее спорили о том, как объяснить и коллегам – в чем заключается суть инвестиций, что это означает и каковы наши амбиции.

«Как мы видим, в течение последних недель было много попыток пересечения границы. И все потому, что лица с российскими так называемыми Паспортами болельщиков пытались через Эстонию, а также через Финляндию и Латвию, попасть в Европу. Мы знаем, что действие этих паспортов Россия продлила, а это значит, что давление может продолжиться и тысячи, если не десятки тысяч этих людей, могут захотеть двинуться в сторону Европы», - сказал министр.

Он добавил, что первые конкурсы на госзаказ отрезков границы будут объявлены осенью: «Мы сдвинулись с самых сложных пунктов наверх. Сейчас идет подготовка конкурсов на госзаказ отрезков границы 1-4, что выше треугольника Эстония-Россия-Латвия, где было обнаружено больше всего различных пересечений границы. Их нужно построить, прежде всего, и оттуда двигаться дальше».

Во время председательства в Совете Европейского союза, Эстония подняла вопрос о едином стандарте границы ЕС, который был передан следующим председательствующим – Болгарии и Австрии.

Опираясь на экспертную оценку, подготовленную в июле, стоимость государственной границы между Эстонией и Россией в течение 11 лет составит ориентировочно 250,3 миллиона евро, к которым до 2026 года добавятся дополнительные расходы на обслуживание и содержание в 70 миллионов евро в год. Это произойдет в том случае, если цены на строительство будут расти в соответствии с индексом строительных цен, рассчитанным Госимуществом на основании госзаказов, согласно которому в течение пяти лет цены на строительство росли в среднем на семь процентов в год.