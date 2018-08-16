Переименование касс может стоить в два раза дешевле, чем ожидалось
16 августа 2018, 16:20
По заверению руководителя Больничной кассы Райна Лаане и руководителя Кассы страхования от безработицы Меэлиса Паавела, расходы на переименование этих учреждений возможно значительно сократить – с 865 000 до 350 000 евро, пишет BNS.
Премьер-министр Юри Ратас считает, что с переименованием следует поторопиться, чтобы привести их в соответствие с целями работы этих учреждений.
«Задачи обеих организаций со временем значительно расширились и нынешние названия им не соответствуют. Если ранее стоимость перемен была слишком высокой, то сегодня руководители обеих касс подтвердили, что изменения могут обойтись более чем в два с половиной раза дешевле», - сказал премьер.