Переименование касс может стоить в два раза дешевле, чем ожидалось

Премьер-министр Юри Ратас считает, что с переименованием следует поторопиться, чтобы привести их в соответствие с целями работы этих учреждений.

«Задачи обеих организаций со временем значительно расширились и нынешние названия им не соответствуют. Если ранее стоимость перемен была слишком высокой, то сегодня руководители обеих касс подтвердили, что изменения могут обойтись более чем в два с половиной раза дешевле», - сказал премьер.