Чт, 16.08.2018
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  • Переименование касс может стоить в два раза дешевле, чем ожидалось

Переименование касс может стоить в два раза дешевле, чем ожидалось

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Касса страхования от безработицы. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Elmo Riig/ Sakala

По заверению руководителя Больничной кассы Райна Лаане и руководителя Кассы страхования от безработицы Меэлиса Паавела, расходы на переименование этих учреждений возможно значительно сократить – с 865 000 до 350 000 евро, пишет BNS.

Премьер-министр Юри Ратас считает, что с переименованием следует поторопиться, чтобы привести их в соответствие с целями работы этих учреждений.

«Задачи обеих организаций со временем значительно расширились и нынешние названия им не соответствуют. Если ранее стоимость перемен была слишком высокой, то сегодня руководители обеих касс подтвердили, что изменения могут обойтись более чем в два с половиной раза дешевле», - сказал премьер.

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