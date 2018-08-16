Иностранные эксперты предупреждают о риске химических угроз в Донбассе

"Химические угрозы не имеют границ и линий разграничения... Кратко говоря, мы уже сигнализировали в разных форматах переговоров, я сам работал с людьми, которые принимали участие в Минских переговорах", - сказал он на пресс-конференции в четверг в Киеве.

"Мы сигнализировали много раз о том, что, несмотря на ряд военных вопросов, есть и другие вещи, которые касаются людей. Эти (химические вопросы - ИФ) могут угрожать населению. Мы пытались донести по разным каналам всем фракциям, сторонам, что химическая угроза - на самом деле очень серьезный вопрос", - отметил представитель ОБСЕ.

По его словам, при наличии политической воли стороны могли бы найти решение, как ОБСЕ могло бы помочь в решении вопроса химических угроз населению Донбасса.

В свою очередь, президент Совета международного центра химической безопасности и защищённости Кшиштоф Патурей напомнил, что восток Украины был одним из центров химической промышленности страны. "Украина - один из крупнейших производителей химических веществ в Европе. В результате конфликта некоторые объекты были покинуты, где химические вещества просто свалены, которые не находятся под охраной, поэтому есть реальные угрозы относительно химических вопросов на востоке Украины", - отметил эксперт.

Выступивший на пресс-конференции заместитель помощника секретаря по вопросам защиты инфраструктуры Департамента внутренней безопасности США Дэвид Вульф добавил, что объекты химической инфраструктуры рассматриваются некоторыми элементами как инструменты совершения определенных действий.