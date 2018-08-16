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Иностранные эксперты предупреждают о риске химических угроз в Донбассе

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Supporters of the self-proclaimed Donetsk People's Republic take part in a rally at Saur Mogyla Memorial on September 7, 2017 to celebrate the 74th anniversary of Donbass liberation from Fascist-German invaders during WWII. / AFP PHOTO / Aleksey FILIPPOV

ФОТО: ALEKSEY FILIPPOV/AFP

Координатор проектов ОБСЕ на Украине Вайдотас Верба считает химические угрозы в Донбассе серьезным вопросом, о котором не раз предупреждали стороны конфликта.

"Химические угрозы не имеют границ и линий разграничения... Кратко говоря, мы уже сигнализировали в разных форматах переговоров, я сам работал с людьми, которые принимали участие в Минских переговорах", - сказал он на пресс-конференции в четверг в Киеве.

"Мы сигнализировали много раз о том, что, несмотря на ряд военных вопросов, есть и другие вещи, которые касаются людей. Эти (химические вопросы - ИФ) могут угрожать населению. Мы пытались донести по разным каналам всем фракциям, сторонам, что химическая угроза - на самом деле очень серьезный вопрос", - отметил представитель ОБСЕ.

По его словам, при наличии политической воли стороны могли бы найти решение, как ОБСЕ могло бы помочь в решении вопроса химических угроз населению Донбасса.

В свою очередь, президент Совета международного центра химической безопасности и защищённости Кшиштоф Патурей напомнил, что восток Украины был одним из центров химической промышленности страны. "Украина - один из крупнейших производителей химических веществ в Европе. В результате конфликта некоторые объекты были покинуты, где химические вещества просто свалены, которые не находятся под охраной, поэтому есть реальные угрозы относительно химических вопросов на востоке Украины", - отметил эксперт.

Выступивший на пресс-конференции заместитель помощника секретаря по вопросам защиты инфраструктуры Департамента внутренней безопасности США Дэвид Вульф добавил, что объекты химической инфраструктуры рассматриваются некоторыми элементами как инструменты совершения определенных действий.

По его словам, химические вещества могут быть похищены с объекта и использованы против населения в местах массового скопления людей, также возможны диверсионные, атакующие действия на объекты.

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