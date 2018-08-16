Бесплатный общественный транспорт пользуется бешеной популярностью в Ида-Вирумаа
16 августа 2018, 16:40
В сравнении с предыдущим годом количество пассажиров общественного транспорта во всех уездах в среднем увеличилось на 20%. Наибольший прирост заметен в Ида-Вирумаа, где по сравнению с июлем прошлого года было на 92% больше пассажиров на уездных линиях, пишет RusERR со ссылкой на свою эстонскую редакцию.
Причину роста количества пассажиров можно будет определить только через несколько месяцев: тогда станет ясно, вызван он бесплатными билетами или же жаркой погодой.
Билет за проезд на уездных автобусных линиях теперь не стоит ни цента в Валгамаа, Вырумаа, Вильяндимаа, Пылвамаа, Ярвамаа, Йыгевамаа, Тартумаа, Ида-Вирумаа, Хийумаа, Сааремаа и на линиях, которые в Ляэнеском уезде обслуживает Северо-Эстонский центр общественного транспорта.