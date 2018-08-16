Бесплатный общественный транспорт пользуется бешеной популярностью в Ида-Вирумаа

В сравнении с предыдущим годом количество пассажиров общественного транспорта во всех уездах в среднем увеличилось на 20%. Наибольший прирост заметен в Ида-Вирумаа, где по сравнению с июлем прошлого года было на 92% больше пассажиров на уездных линиях, пишет RusERR со ссылкой на свою эстонскую редакцию.