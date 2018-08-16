В сельском хозяйстве ожидается волна банкротств

После неблагоприятного для сельхозпроизводителей лета многие фермеры могут обанкротиться. В Южной Эстонии, которая сильно страдает от засухи, может пропасть от одной трети до половины урожая, но самое тяжелое положение складывается в Ида-Вирумаа, где с полей не соберут и половины урожая.
Особенно сложная ситуация у недавно начавших заниматься сельским хозяйством производителей, которые не успели накопить финансовый буфер на случай непредвиденных обстоятельств, сообщил председатель совета Центрального союза хуторян Эстонии Калле Хамбург. По его словам, количество банкротств будет в первую очередь зависеть от готовности банков и продавцов товаров для сельскохозяйственного производства пойти навстречу фермерам, пишет русская редакция ERR со ссылкой на своих эстонских коллег.
Хамбург подтвердил, что призыв министра сельской жизни к банкам и продавцам товаров для сельхозпроизводителей дать фермерам дополнительное время, проявляя терпение и готовности идти навстречу, в действительности не действует, потому что контрактные условия жесткие и нарушить их не удастся.