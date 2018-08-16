В сельском хозяйстве ожидается волна банкротств

После неблагоприятного для сельхозпроизводителей лета многие фермеры могут обанкротиться. В Южной Эстонии, которая сильно страдает от засухи, может пропасть от одной трети до половины урожая, но самое тяжелое положение складывается в Ида-Вирумаа, где с полей не соберут и половины урожая.