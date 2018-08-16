Фото предполагаемого места падения: Силы обороны Эстонии не теряют надежды найти ракету

Поиски проходят в Йыгевамаа. «Если взять треугольник, который Postimees нарисовал как предположительное место падения ракеты, поиски проходят внутри треугольника в верхней части», - сказал Postimees пресс-секретарь Сил обороны Айво Вахеметс.

ФОТО: Artur Kuus / Rannar Raba

С помощью вертолетов и наземных патрулей проверяются сообщения о найденном месте падения ракеты. В Силы обороны до сих пор поступают сообщения.

Напомним, что 7 августа в 15.44 на юге Эстонии истребитель ВВС Испании Eurofighter во время полета по ошибке выпустил боевую ракету класса "воздух-воздух".