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Фото предполагаемого места падения: Силы обороны Эстонии не теряют надежды найти ракету

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Силы обороны Эстонии продолжают искать место падения выпущенной испанским истребителем ракеты. Сегодня в поисках участвуют два вертолета и наземные патрули.

Поиски проходят в Йыгевамаа. «Если взять треугольник, который Postimees нарисовал как предположительное место падения ракеты, поиски проходят внутри треугольника в верхней части», - сказал Postimees пресс-секретарь Сил обороны Айво Вахеметс.

ФОТО: Artur Kuus / Rannar Raba

С помощью вертолетов и наземных патрулей проверяются сообщения о найденном месте падения ракеты. В Силы обороны до сих пор поступают сообщения.

Напомним, что 7 августа в 15.44 на юге Эстонии истребитель ВВС Испании Eurofighter во время полета по ошибке выпустил боевую ракету класса "воздух-воздух". 

Силы обороны 11 августа после основательной проверки прекратили работы в районе заповедника Эндла, так и не найдя фрагменты ракеты или свидетельства ее падения. Военнослужащие 1-й пехотной бригады проверили металлоискателями почти 600 квадратных метров, а также осмотрели почти 200 гектаров.

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