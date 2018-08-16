Воронов объявил о создании в Нарве новой фракции вместо фракции Центристской партии
16 августа 2018, 17:57
На сессии городского собрания Нарвы 16 августа Алексей Воронов объявил о прекращении деятельности фракции Центристской партии и создании новой фракции "Нарва- наш дом", в которую войдут 20 депутатов, пишет RusERR.
В Нарве 13 депутатов объявили о выходе из Центристской партии. "Жаль, что руководство нашей партии считает нас коррупционерами. Мы уважаем решение правления партии и, чтобы не бросать тень на партию, на время следствия вышли из партии", - сказал Воронов.
Новую фракцию возглавит Алексей Воронов, его заместителем будет Алексей Мяги.