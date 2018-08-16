Трамп обвинил СМИ в преследовании политических целей и попытках навредить людям

"Больше всего я хочу для нашей страны настоящей свободы прессы. По факту, пресса вольна писать и сообщать все, что захочет, однако очень многое из того, что она сообщает - это фейковые новости, которые направлены на достижение политических целей или просто на нанесение вреда людям", - написал Трамп в своем микроблоге в "Твиттере".

"Честность побеждает!", - добавил президент.

В более ранней публикации Трамп обвинил американскую газету "Бостон глоб" в том, что она вступила в сговор с другими изданиями и СМИ.

Ранее сообщалось, что более 350 американских новостных изданий намерены опубликовать в четверг редакционные статьи, в которых журналисты выступят в поддержку свободы прессы, а также против критики президента США Дональда Трампа в адрес СМИ.

"Более 350 новостных СМИ со всей страны присоединились к действиям, направленным на поддержку свободной прессы", - говорилось на сайте газеты "Бостон глоб", которая организовала эту акцию.

Среди американских СМИ, которые уже в рамках акции опубликовали статьи с критикой действий Трампа - газеты "Нью-Йорк таймс", "Дейли геральд" и "Ньюс энд Трибьюн". К акции также присоединились и некоторые зарубежные издания. В частности, свою колонку опубликовала британская газета "Гардиан".